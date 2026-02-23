İsmail Hacıoğlu diziden ayrılıyor mu, Cennetin Çocukları yeni İskender kim olacak?

Ekranların sevilen yapımında flaş bir değişiklik mi yaşanıyor? Dizinin hayranları, başrol oyuncusunun projeye veda edip etmeyeceğini ve İskender karakterini bundan sonra kimin canlandıracağını araştırıyor. Yapımcı cephesinden gelecek resmi açıklama beklenirken, yeni isim için sürpriz bir tercih gündeme gelebilir.

UYUŞTURUCU SORUŞTURMASINDA GÖZALTI VE SERBEST BIRAKILMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 17.02.2026 günü saat 02.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyonda, İsmail Hacıoğlu'nun üzerinde daralı ağırlığı 33 gram olan marihuana ele geçirildiği öğrenildi.

Oyuncu; kan ve kıl örneklerinin alınmasının, ifadesinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Soruşturma süreciyle ilgili resmi makamlarca yapılan açıklamalar dışında, dosyanın yargı süreci devam ediyor.

TRT 1 KARARI: DİZİ KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Yaşanan gelişmeler sonrası TRT 1, Cennetin Çocukları dizisinde İskender karakterine hayat veren İsmail Hacıoğlu ile yolların ayrıldığını duyurdu. Böylece dizinin hikâyesinde zorunlu bir revizyon süreci başladı.

23. BÖLÜM FRAGMANI DİKKAT ÇEKTİ

Cennetin Çocukları'nın 23. bölüm fragmanında İsmail Hacıoğlu'nun yer almaması izleyicilerin gözünden kaçmadı. Yapımın elinde 2 bölümlük stok görüntü bulunmasına rağmen, yeni bölümde oyuncunun sahnelerine yer verilmemesi dikkat çekti.

YENİ İSKENDER KİM OLACAK?

Kulislerde konuşulan iddialara göre, İskender karakteri için yeni bir isimle görüşmeler sürüyor. Gündeme gelen en güçlü adaylardan biri ise başarılı oyuncu Taner Ölmez. Henüz yapımcı veya kanat tarafından resmi bir açıklama yapılmazken, izleyiciler yeni İskender'in kim olacağını merakla bekliyor.

İZLEYİCİLER RESMİ AÇIKLAMAYI BEKLİYOR

Cennetin Çocukları dizisinde yaşanan bu beklenmedik değişiklik, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Yapımdan gelecek resmi açıklama ve yeni oyuncunun netleşmesiyle birlikte dizinin hikâyesinin nasıl şekilleneceği önümüzdeki günlerde belli olacak.