İstanbul'da uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında arama kararı bulunan İslam Yakut, Sarıyer'de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yakut'un uluslararası uyuşturucu sevkiyatlarını organize ettiği ve kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiğinin tespit edildiği bildirildi. Peki, İslam Yakut kimdir? İslam Yakut nereli, kaç yaşında? Detaylar...

İSLAM YAKUT KİMDİR?

İslam Yakut, İstanbul'da yürütülen uyuşturucu ticareti soruşturması kapsamında hakkında arama kararı bulunan ve Sarıyer'de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan kişidir.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü çalışmalar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi. Çalışmaya Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı da destek verdi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında Yakut'un bulunduğu yerlerden suç faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edildi. Ayrıca kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiğinin belirlendiği aktarıldı.

Yakut'un liderliğini yaptığı belirtilen suç örgütü aracılığıyla uluslararası uyuşturucu sevkiyatlarını organize ettiği, yurt içinde ve yurt dışında ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucudan sorumlu olduğunun tespit edildiği bildirildi.

İSLAM YAKUT KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

İslam Yakut'un nereli olduğuna ilişkin ve yaşına dair bilgiler arasında herhangi bir veri bulunmamaktadır.

ULUSLARARASI UYUŞTURUCU SEVKİYATLARINI ORGANİZE ETTİĞİ BELİRLENDİ

Yürütülen çalışmalar kapsamında İslam Yakut'un suç faaliyetlerini bulunduğu yerlerden sürdürdüğü tespit edildi. Yakut'un kriptolu haberleşme sistemleri aracılığıyla örgüt üyelerine talimat verdiği belirlendi.

Yakut'un liderliğini yaptığı belirtilen suç örgütü üzerinden uluslararası uyuşturucu sevkiyatlarının organize edildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında yurt içinde ve yurt dışında ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucudan sorumlu olduğu bildirildi.

SARIYER'DEKİ ADRESİ TESPİT EDİLDİ

Hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" ve "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçlarından arama kararı bulunan İslam Yakut'un İstanbul'da olduğu belirlendi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmaların derinleştirilmesinin ardından Yakut'un Sarıyer'de bulunan bir adreste saklandığı tespit edildi. Adresin belirlenmesi üzerine ekipler operasyon için harekete geçti.

SAHTE KİMLİKLE SAKLANIYORMUŞ

Ekipler tarafından 10 Eylül'de belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda İslam Yakut yakalanarak gözaltına alındı.

Yakut'un yakalandığı adreste yapılan aramalarda gerçek kimliğini gizlemek amacıyla sahte kimlik kullandığı belirlendi. Aramalarda D.G. adına düzenlenmiş sahte yurt dışı kimlik belgesi ele geçirildi.

YAKALANDIĞI ANLAR KAMERADA

İslam Yakut'un Sarıyer'deki operasyon kapsamında yakalandığı anlara ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Görüntülerde ekiplerin operasyon sırasında şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldığı anlar yer aldı.

ÖRGÜTE 2024'TE DE OPERASYON DÜZENLENDİ

Soruşturma kapsamında suç örgütünün daha önce de güvenlik güçlerinin operasyonuna konu olduğu belirtildi.

2024 yılında örgüte yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün diğer lideri olduğu belirlenen E.Y. ile birlikte yönetici ve üyelerin yakalanarak tutuklandığı bildirildi. Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği belirlenen mal varlıklarına da el konuldu.

ÖRGÜT TAMAMEN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İslam Yakut'un yakalanmasıyla birlikte söz konusu suç örgütüne yönelik operasyonlarda bir aşamanın daha tamamlandığı bildirildi.

Güvenlik birimlerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Yakut'un da gözaltına alınmasıyla suç örgütünün tamamen etkisiz hale getirildiği öğrenildi.