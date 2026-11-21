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İslam Memiş, altın ve para piyasaları uzmanı olarak tanınan bir ekonomi yorumcusu ve iş insanı. Televizyon programlarında ve sosyal medya hesaplarında piyasa yorumu yapıyor.

Memiş bu hafta sonu, piyasalardaki sert düşüş üzerine yaptığı değerlendirmeyle gündemde. A Haber'de Haktan Uysal'ın sunduğu Aklın Yolu programına konuk oldu ve 2026'yı "manipülasyon yılı" diye tanımladı.

İSLAM MEMİŞ KİMDİR?

İslam Memiş, altın ve para piyasaları uzmanı; ekonomi yorumlarıyla biliniyor. Meslek hayatına gazetecilikle başladı: önce Günaydın gazetesinde, ardından Akşam gazetesinin istihbarat servisinde çalıştı. Askerliğini yaptıktan sonra aile şirketinin yönetim kurulunda görev aldı.

Ticari işlerini gıda, turizm, inşaat, döviz ve kuyum sektörlerinde sürdürdü. Ekonomi ve finans üzerine üç kitabı var.

ALTINDAKİ DÜŞÜŞ İÇİN NE SÖYLEDİ?

Programda gram altının 14 ayın en düşük seviyesine indiği konuşuldu; ons altın 3 bin 530 dolar, gram altın 5 bin 733 lira civarındaydı. Memiş, yayından önce ABD ve Avrupa borsalarında yüzde 3 ile 3,5 arasında satış olduğunu söyledi. Bu yılki tabloyu "40 yılda bir yaşanan bir piyasa" diye anlattı ve yıl içinde hiçbir yatırım aracında kimsenin kazanmadığını savundu.

Kapalıçarşı'daki fiziki altınla ekran fiyatı arasındaki farkı işçilik farkıyla açıkladı. Memiş'e göre gram altında yılın zirvesi 8 bin 157 liraydı; fiyat oradan 6 bin liraya kadar geriledi.

İSLAM MEMİŞ NERELİ?

İslam Memiş 1980'de İstanbul'da doğdu. Aslen Ordulu.

İSLAM MEMİŞ NE MEZUNU?

İslam Memiş, Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi'nin İşletme bölümünden mezun oldu. Finans alanına gazetecilik ve aile şirketindeki yıllarının ardından yöneldi.

İSLAM MEMİŞ NEREDE ÇALIŞIYOR?

İslam Memiş, Anadolu Ajansı'nda 4 yıl finans analisti olarak çalıştı ve günlük emtia değerlendirmelerini hazırladı. Bugün yerli ve yabancı şirketlere finans danışmanlığı yapıyor, İstanbul'da bir kuyumcu dükkânı da işletiyor. Televizyon kanallarına sık sık konuk oluyor; YouTube ve X hesaplarından takipçilerine piyasa uyarıları paylaşıyor.