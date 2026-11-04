İSKİ baraj doluluk oranları 4 Kasım: İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul'da barajların doluluk oranları, sonbahar yağışlarının ardından yeniden gündeme geldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 4 Kasım 2026 Çarşamba gününe ait güncel baraj doluluk verilerini paylaştı. Peki, İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu? 4 Kasım İSKİ baraj doluluk oranları haberimizde.

4 KASIM İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

İSKİ'nin 4 Kasım 2026 tarihli verilerine göre İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı yüzde 54,75 oldu. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda doluluk oranları farklı seviyelerde ölçüldü.

Darlık Barajı yüzde 90,23 ile İstanbul'un en yüksek doluluk oranına sahip barajı oldu. Darlık'ı yüzde 78,35 ile Ömerli, yüzde 70,87 ile Alibey Barajı takip etti.

Buna karşılık Pabuçdere Barajı'nda doluluk yüzde 2,96, Kazandere Barajı'nda ise yüzde 4,05 olarak ölçüldü.

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 4 KASIM 2026

İSKİ'nin 4 Kasım 2026 tarihli ölçümlerine göre İstanbul'daki barajların doluluk oranları şöyle:

Darlık Barajı: Yüzde 90,23

Ömerli Barajı: Yüzde 78,35

Alibey Barajı: Yüzde 70,87

Elmalı Barajı: Yüzde 65,79

Istrancalar Barajı: Yüzde 61,25

Terkos Barajı: Yüzde 39,69

Sazlıdere Barajı: Yüzde 33,86

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 32,36

Kazandere Barajı: Yüzde 4,05

Pabuçdere Barajı: Yüzde 2,96

İSTANBUL'UN EN DOLU BARAJI HANGİSİ?

4 Kasım 2026 tarihli verilere göre İstanbul'un en dolu barajı yüzde 90,23 ile Darlık Barajı oldu. Darlık Barajı'nı yüzde 78,35 doluluk oranıyla Ömerli Barajı, yüzde 70,87 ile Alibey Barajı izledi.

Elmalı Barajı'nda doluluk yüzde 65,79, Istrancalar Barajı'nda ise yüzde 61,25 olarak kaydedildi.

İSTANBUL'UN EN AZ DOLU BARAJLARI HANGİLERİ?

İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı yüzde 54,75 olarak açıklanırken bazı barajlarda su seviyelerinin düşük olması dikkat çekti.

Pabuçdere Barajı yüzde 2,96 ile en düşük doluluk oranına sahip baraj oldu. Kazandere Barajı'nda ise doluluk yüzde 4,05 seviyesinde ölçüldü. Böylece her iki barajda da su seviyesi yüzde 5'in altında kaldı.