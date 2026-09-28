İSKİ 28 Eylül İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler açıklandı

İSKİ 28 Eylül İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler açıklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da 28 Eylül 2026 tarihinde içme suyu hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle bazı ilçelerin belirli mahallelerinde su kesintileri yaşanıyor. Hadımköy, Kayışdağı, Altıntepsi ve Gürpınar mahallelerindeki şebeke hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle başlayan kesintilerin farklı saatlerde sona ermesi bekleniyor. İşte 28 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İstanbul'un Arnavutköy, Ataşehir, Bayrampaşa ve Beylikdüzü ilçelerinde içme suyu hatlarında arızalar meydana geldi. 100 milimetre çapındaki şebeke hatlarında yaşanan arızalar nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi uygulanıyor.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
Arnavutköy
Hadımköy Mahallesi'nde, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 milimetre çapındaki şebeke hattında arıza yaşanmaktadır. Su kesintisinin 28 Eylül 2026 saat 15.59'da başlaması ve saat 19.00'da sona ermesi tahmin edilmektedir.
Ataşehir
Kayışdağı Mahallesi'nde, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 milimetre çapındaki şebeke hattında arıza yaşanmaktadır. Su kesintisinin 28 Eylül 2026 saat 15.16'da başlaması ve saat 17.30'da sona ermesi tahmin edilmektedir.
Bayrampaşa
Altıntepsi Mahallesi'nde, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 milimetre çapındaki şebeke hattında arıza yaşanmaktadır. Su kesintisinin 28 Eylül 2026 saat 14.34'te başlaması ve saat 17.00'de sona ermesi tahmin edilmektedir.
Beylikdüzü
Gürpınar Mahallesi'nde, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 milimetre çapındaki şebeke hattında arıza yaşanmaktadır. Su kesintisinin 28 Eylül 2026 saat 13.56'da başlaması ve saat 18.00'de sona ermesi tahmin edilmektedir.