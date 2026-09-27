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Gazeteci Barış Pehlivan'ın paylaşımıyla gündeme oturan İskender Balcı, merak edilen isimler arasına girdi. "İskender Balcı kimdir, İskender Balcı kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?" sorularına yanıt arayanlar için Balcı'nın kariyerine 2012'de Ticaret Bakanlığı'nda dış ticaret uzman yardımcısı olarak başladığı, 2018'de New York Başkonsolosluğu'na ticaret ateşesi olarak atandığı ve ardından e-ticaret alanında girişimciliğe yöneldiği belirtiliyor. Pehlivan, Balcı'nın Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı olduğunu öne sürdü.

İSKENDER BALCI KİMDİR?

Özata Denizcilik'in faaliyet raporlarında paylaşılan özgeçmişe göre İskender Balcı, 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü'nde tamamlayan Balcı, 2010 yılında bu bölümden mezun oldu.

İSKENDER BALCI KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

İstanbullu olan İskender Balcı, 1988 doğumlu olup 2026 yılı itibarıyla 38 yaşında.

KARİYERİNE EKONOMİ BAKANLIĞI'NDA BAŞLADI

Üniversiteden mezun olduktan sonra kamu sektörüne yönelen Balcı, 2012 yılında dönemin Ekonomi Bakanlığı'nda Dış Ticaret Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. Sonraki süreçte Dış Ticaret Uzmanı ve denetim personeli olarak çalıştı. Özata Denizcilik'in resmi faaliyet raporunda, Balcı'nın 2012-2018 yılları arasında Ekonomi Bakanlığı'nda Dış Ticaret Uzmanı ve Müfettiş olarak görev yaptığı bilgisine yer veriliyor.

NEW YORK'TA TİCARET ATAŞESİ OLARAK GÖREV YAPTI

İskender Balcı, Ocak 2018'de Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nda Ticaret Ataşesi olarak görevlendirildi. Yaklaşık üç yıl süren bu görevde ticari ilişkiler ve uluslararası iş geliştirme alanlarında çalıştığı aktarılıyor. Özata Denizcilik'in izahnamesinde de Balcı'nın 2018-2020 yılları arasında bu görevi yürüttüğü kayıtlı.

MKE'DE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLİK YAPTI

Yurt dışındaki görevini tamamlayarak Türkiye'ye dönen Balcı, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) bünyesinde çalışmaya başladı. DOF Robotics'in yayımladığı özgeçmişe göre Balcı, MKE'de önce Pazarlama ve İhracat Daire Başkanı, ardından Pazarlama ve Satış Direktörü olarak görev yaptı. Özata Denizcilik kayıtlarında ise Balcı'nın 2020-2022 yılları arasında MKE'de Pazarlama ve Satış Direktörlüğü görevini yürüttüğü belirtiliyor.

İSKENDER BALCI NE İŞ YAPIYOR?

İskender Balcı, 2022 yılından bu yana ortağı olduğu FSM Global Dış Ticaret ve Danışmanlık Ltd. Şti. bünyesinde çalışmalarını sürdürüyor. Balcı'nın ayrıca e-ticaret alanında girişimcilik faaliyetleri de bulunuyor.

DOF ROBOTICS YÖNETİM KURULUNDA YER ALDI

Balcı'nın adının geçtiği şirketlerden biri de DOF Robotics. Şirketin resmi internet sitesinde yer alan yönetim kurulu listesinde Balcı, Yönetim Kurulu Üyesi olarak görünüyor.

Balcı'nın bu şirketteki görevi daha önce de siyasi tartışmalara konu olmuştu. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, 2025 yılında TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde Balcı'nın Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı olduğunu ileri sürerek, DOF Robotics'in halka arz sürecine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle çeşitli sorular yöneltti. Söz konusu ifadeler, milletvekilinin önergesinde yer alan iddia ve sorulardan oluşuyor.

ÖZATA DENİZCİLİK'TEKİ GÖREVLERİ

İskender Balcı, Özata Denizcilik'te Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Şirketin faaliyet raporları ve KAP kayıtlarına göre Balcı, bu görevinin yanı sıra Denetimden Sorumlu Komite üyeliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı görevlerini de üstlendi.

İSKENDER BALCI NEDEN İSTİFA ETTİ?

Şirketin açıklamasına göre Balcı'nın istifa dilekçesi 28 Ağustos 2026'da Özata Denizcilik'e ulaştı ve istifa 31 Ağustos 2026 itibarıyla geçerlilik kazandı. Özata Denizcilik, istifanın gerekçesini "kişisel nedenler" olarak duyurdu. Balcı'nın yerine 1 Eylül 2026 itibarıyla Prof. Dr. Talat Ulussever bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atandı.

İSKENDER BALCI NEDEN GÜNDEMDE?

Balcı'nın adı, Özata Denizcilik etrafındaki fon ve hisse işlemleri tartışmalarının yeniden gündeme gelmesiyle öne çıktı. Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Balcı'nın şirket yönetiminden kısa süre önce ayrıldığına dikkat çekerek Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı olduğunu yazdı.

Balcı'nın istifa tarihi ve gerekçesi KAP kayıtlarıyla doğrulanıyor. Ancak şirket tarafından, istifanın fon tartışmalarıyla bağlantılı olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı.

İSKENDER BALCI'NIN KARİYERİ

Kamuya açık kaynaklara yansıyan bilgilere göre İskender Balcı'nın kariyeri şöyle:

• 1988: İstanbul'da doğdu.

• 2010: Marmara Üniversitesi İşletme (İngilizce) Bölümü'nden mezun oldu.

• 2012-2018: Ekonomi Bakanlığı'nda Dış Ticaret Uzmanı ve denetim görevlerinde bulundu.

• 2018-2020: New York Başkonsolosluğu'nda Ticaret Ataşesi olarak çalıştı.

• 2020-2022: MKE'de Pazarlama ve Satış Direktörlüğü dahil yöneticilik görevleri üstlendi.

• 2022 sonrası: FSM Global Dış Ticaret ve Danışmanlık'ta faaliyet gösterdi.

• DOF Robotics: Yönetim kurulu üyesi olarak kayıtlarda yer aldı.

• Özata Denizcilik: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

• 31 Ağustos 2026: Özata Denizcilik'teki görevinden istifa etti.