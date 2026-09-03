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İsimlerden hangisi kadın bir edebiyatçıya aittir, Ülkü Tamer, Elif Naci, Bilge Karasu, Sevim Burak kadın edebiyatçı mı?

İsimlerden hangisi kadın bir edebiyatçıya aittir, Ülkü Tamer, Elif Naci, Bilge Karasu, Sevim Burak kadın edebiyatçı mı?
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Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla ekrana gelen Beyaz’la Joker programında yöneltilen sorular, her bölüm sonrası izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Programda sorulan soruların cevapları sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılırken, merak edilen detaylar gündem oluyor. İsimlerden hangisi kadın bir edebiyatçıya aittir?

Beyaz’la Joker programında sorulan sorular, yayınlanır yayınlanmaz izleyicilerin radarına giriyor. Eğlenceli ve düşündüren soruların doğru cevaplarını öğrenmek isteyen izleyiciler internette araştırma yaparken, program kısa sürede en çok konuşulan yapımlar arasında yer alıyor. İsimlerden hangisi kadın bir edebiyatçıya aittir?

İSİMLERDEN HANGİSİ KADIN BİR EDEBİYATÇIYA AİTTİR?

Ülkü Tamer

Elif Naci

Bilge Karasu

Sevim Burak

Cevap:


BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz’la Joker’de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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