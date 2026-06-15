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Işıl neden öldü, Kızılcık Şerbeti öldü mü, öldürüldü mü?

Işıl neden öldü, Kızılcık Şerbeti öldü mü, öldürüldü mü?
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Ekranların reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı "Işıl" karakteriyle hafızalara kazınan genç oyuncu Ece İrtem’den kahreden haber geldi. Henüz 35 yaşında olan başarılı oyuncu, sabah saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı "Işıl" karakteriyle tanınan 35 yaşındaki ünlü oyuncu Ece İrtem, doğum gününü kutladıktan sadece bir gün sonra evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Genç yıldızın ani ve zamansız vefatı sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu.

IŞIL NEDEN ÖLDÜ?

Güzel oyuncunun vefatı sonrası bir açıklama metni yayınlayan avukatı Uğur Gökkoyun "Müvekkilim Ece İrtem bugün saat 12:00 sıralarında vefat etmiştir. Olay kendi evinde annesi ile birlikte olduğu sırada gerçekleşmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir" ifadelerine yer verdi.

ANNESİNİN YANINDA HAYATA VEDA ETTİ

Genç yaşta hayata veda eden Ece İrtem'in vefatına ilişkin detaylar da netleşmeye başladı. Oyuncunun avukatı Uğur Gökkoyun tarafından yapılan resmi açıklamada, İrtem'in olay anında evinde annesiyle birlikte olduğu belirtildi.

Avukat Gökkoyun, kamuoyunu bilgilendirdiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Müvekkilim Ece İrtem bugün saat 12:00 sıralarında vefat etmiştir. Olay kendi evinde annesi ile birlikte olduğu sırada gerçekleşmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi sunuyorum."

ECE İRTEM KİMDİR?

Oyuncu Ece İrtem, 1991 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Eğitim hayatını Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Opera ve Şan Ana Sanat Dalı'nda tamamlayan İrtem, daha sonra oyunculuk alanında kendini geliştirmek amacıyla İstanbul'da Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitim aldı.

Televizyon kariyerine 2014 yılında yayınlanan "Kaçak Gelinler" dizisiyle başlayan Ece İrtem, kısa sürede birçok başarılı yapımda rol aldı. "O Hayat Benim", "Şeref Meselesi", "Kertenkele Yeniden Doğuş", "Yeni Gelin", "Payitaht Abdülhamid", "Bay Yanlış", "Mahkum", "Yasak Elma" ve "Aile" gibi dizilerde canlandırdığı karakterlerle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı.

Özellikle "Yeni Gelin" dizisindeki Afet karakteri ve "Aile" dizisindeki Cansın rolüyle dikkat çeken oyuncu, son dönemde "Kızılcık Şerbeti" dizisinde hayat verdiği Işıl karakteriyle adından söz ettirdi.

Müzik eğitimi geçmişiyle de öne çıkan Ece İrtem, kariyerini televizyon ve sinema projelerinde sürdürmeye devam ediyordu. Başarılı oyuncu, yer aldığı yapımlardaki performansıyla Türk televizyon dünyasının dikkat çeken isimleri arasında gösteriliyordu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
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