Türk siyasetinde özellikle son yıllarda aldığı kararlar ve yaptığı açıklamalarla dikkat çeken İsa Mesih Şahin, uzun yıllara yayılan siyasi geçmişi, hukukçu kimliği ve parti tecrübeleriyle öne çıkan bir isimdir. Peki, İsa Mesih Şahin kimdir, hangi partiden? İsa Mesih Şahin Ak Parti'ye mi geçti? İsa Mesih Şahin kaç yaşında, nereli? Haberimizde, kamuoyunun merak ettiği tüm başlıklar altında, doğrulanmış ve paylaşılan bilgiler yer alıyor...

İSA MESİH ŞAHİN KİMDİR?

İsa Mesih Şahin, 1982 yılında Osmaniye'de dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına Osmaniye İmam Hatip Lisesi'nde başlayan Şahin, lise öğrenimini Osmaniye-Düziçi Anadolu Öğretmen Lisesi'nde tamamlamıştır. Hukuk eğitimini ise 2006 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak tamamlamıştır.

Üniversite eğitiminin ardından İstanbul Kadıköy'de kendi hukuk bürosunu kuran Şahin, serbest avukat olarak mesleki faaliyetlerini sürdürmüştür. Hukuk alanındaki çalışmalarının yanı sıra sivil toplum ve spor alanlarında da aktif roller üstlenmiştir.

2013-2015 yılları arasında Kadıköy-Kozyatağı İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanlığı görevini yürütmüş, aynı zamanda Kızılay Kadıköy Şubesi'nde genel sekreterlik yapmıştır. Bu süreçte hem sosyal hem de yerel düzeyde çeşitli çalışmalarda bulunmuştur.

İSA MESİH ŞAHİN HANGİ PARTİDEN?

İsa Mesih Şahin'in siyasi geçmişi, gençlik yıllarına dayanmaktadır. 2003 yılında üniversite öğrencisiyken AK Parti Kadıköy Gençlik Kolları'na katılarak aktif siyasete adım atmıştır. Uzun yıllar AK Parti bünyesinde çeşitli görevler üstlenmiş, özellikle İstanbul Kadıköy teşkilatında önemli sorumluluklar almıştır.

2014-2018 yılları arasında AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı görevini yürüten Şahin, 9 Kasım 2019 tarihinde partisinden istifa etmiştir. Ardından 12 Aralık 2019'da kurulan Gelecek Partisi'nin Kurucular Kurulu'nda yer almış ve 8 Ocak 2020'de partinin İstanbul İl Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

İSA MESİH ŞAHİN AK PARTİ'YE Mİ GEÇTİ?

İsa Mesih Şahin, Gelecek Partisi'nden 19 Temmuz 2025 tarihinde istifa etmiştir. İstifa açıklamasında, partinin kuruluş iddiasından uzaklaştığını, kimlik bunalımı yaşadığını ve yeni bir gelecek tasavvuru sunamadığını ifade etmiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, "AK Parti benim gençlik yuvam" ifadesini kullanan Şahin, Türkiye'nin içinde bulunduğu süreç, bölgesel krizler ve küresel gelişmeler çerçevesinde iç cephede birlik vurgusu yapmıştır. Açıklamalarında, güçlü liderlik ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini dile getirmiştir.

Ayrıca, 2023 seçimlerinde CHP listelerinden milletvekili seçilmesine yönelik eleştirilere de değinerek, "Biz CHP adına değil, Gelecek Partisi adına seçildik" ifadesini kullanmıştır.

İSA MESİH ŞAHİN KAÇ YAŞINDA?

1982 doğumlu olan İsa Mesih Şahin, 2025 yılı itibarıyla 43 yaşındadır.

İSA MESİH ŞAHİN NERELİ?

İsa Mesih Şahin, Osmaniye doğumludur. Eğitim hayatının ilk dönemlerini de Osmaniye'de geçirmiş, ilerleyen yıllarda üniversite ve mesleki kariyeri için İstanbul'a yerleşmiştir.

İSA MESİH ŞAHİN EŞİ KİM?

İsa Mesih Şahin'in özel hayatına ilişkin kamuoyuna yansıyan, doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

İSA MESİH ŞAHİN'İN BABASI KİM?

İsa Mesih Şahin'in babasına ilişkin kamuya açık, teyit edilmiş bir bilgi bulunmamaktadır.