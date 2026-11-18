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İsa Aras Mersinli hayatını kaybetti. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Mersinli'nin 15 Nisan 2026'da Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlediği saldırının ardından olay yerinde öldüğünü açıkladı. 9'u öğrenci, 1'i öğretmen olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 15 öğrenci de yaralanmıştı. Başsavcılık ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Mersinli'nin ölmediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Mersinli'nin 16 Nisan'da defnedildiği açıklandı, ancak defnedildiği yer kamuoyuyla paylaşılmadı. İşte İsa Aras Mersinli'ye ilişkin bilinen tüm detaylar.

İSA ARAS MERSİNLİ ÖLDÜ MÜ?

Evet, İsa Aras Mersinli hayatını kaybetti. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Mersinli'nin 15 Nisan 2026'daki saldırının ardından olay yerinde öldüğünü açıkladı.

İSA ARAS MERSİNLİ YAŞIYOR MU?

Hayır, İsa Aras Mersinli yaşamıyor. Mersinli'nin ölmediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından açıklandı. Başsavcılık, bu iddiaları yayan kişiler hakkında soruşturma başlattı.

İSA ARAS MERSİNLİ NASIL ÖLDÜ?

Basına yansıyan otopsi raporu bilgilerine göre Mersinli, sağ bacağının arka kısmındaki büyük bir damarda oluşan kesici-delici alet yarası nedeniyle yaşanan ağır dış kanama sonucu hayatını kaybetti. Mersinli, saldırı sırasında okula giren Necmettin Bekçi tarafından etkisiz hale getirilmişti. Yapılan inceleme sonucunda Bekçi'nin eyleminin meşru müdafaa kapsamında kaldığı değerlendirildi.

İSA ARAS MERSİNLİ'NİN MEZARI NEREDE?

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsa Aras Mersinli'nin 16 Nisan 2026'da defnedildiğini açıkladı. Ancak Mersinli'nin defnedildiği mezarlık ve mezarın yeri kamuoyuyla paylaşılmadı.

KAHRAMANMARAŞ OKUL SALDIRISINDA NE OLDU?

15 Nisan 2026'da Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen saldırıda 9'u öğrenci, 1'i öğretmen olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 15 öğrenci de yaralandı.

İSA ARAS MERSİNLİ NEDEN YENİDEN GÜNDEMDE?

İsa Aras Mersinli'nin babası, Emniyet Başmüfettişi Uğur Mersinli, oğlunu etkisiz hale getiren Necmettin Bekçi'ye Kahramanmaraş 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davası açtı. Baba Mersinli, oğlunun ölümünden Bekçi'yi sorumlu tutarak şimdilik 200 TL tazminat talep etti. Uğur Mersinli, silahlarını gerekli güvenlik önlemlerini almadan muhafaza ettiği iddiasıyla tutuklu olarak yargılanıyor. Anne Peyman Pınar Mersinli ise tutuksuz yargılanıyor. Dava 4 Aralık 2026'ya ertelendi.