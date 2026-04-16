İsa Aras Mersinli öldü mü, yaşıyor mu?

Türkiye, kısa aralıklarla yaşanan iki ayrı okul saldırısının ardından derin bir sarsıntı yaşadı. Salı günü Şanlıurfa’da bir liseye düzenlenen silahlı saldırının ardından bu kez Kahramanmaraş’ta 16 yaşındaki İsa Aras Mersinli, öğrencisi olduğu ortaokulu hedef aldı. Peki, İsa Aras Mersinli öldü mü, yaşıyor mu? Detaylar haberimizde.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yaşandığı bildirilen olayın ardından, “İsa Aras Mersinli öldü mü, yaşıyor mu?” sorusu kamuoyunda en çok araştırılan başlıklardan biri haline gelmiştir.

İSA ARAS MERSİNLİ ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Saldırgan İsa Aras Mersinli hayatını kaybetti. Olay sonrası güvenlik ve adli süreçlerin başlatıldığı, incelemelerin çok yönlü şekilde sürdüğü belirtilmiştir.

Resmi makamlar tarafından yürütülen soruşturma süreci devam ederken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edilmektedir. Bu nedenle konuya ilişkin nihai ve kesin açıklamalar yalnızca yetkili kurumların yapacağı duyurularla netlik kazanacaktır.

İSA ARAS MERSİNLİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

İsa Aras Mersinli’nin, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda 8. sınıf öğrencisi olduğu ve 14 yaşında bulunduğu bilinmektedir.

OLAYA DAİR SÜREÇ VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan silahlı saldırı, Türkiye gündeminde büyük yankı uyandırdı. Okul ortamında gerçekleşen ve çok sayıda can kaybı ile sonuçlanan olay, hem eğitim camiasında hem de kamuoyunda derin üzüntüye neden oldu. Resmi açıklamalara göre saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybederken, 17 öğrenci de çeşitli şekillerde yaralandı. 

Dilara Yıldız
