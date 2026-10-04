İrlanda İsrail maçı hangi kanalda, İrlanda İsrail maçı nereden CANLI izlenir?

İrlanda ve İsrail milli takımları, sahada önemli bir sınava çıkıyor. Her iki ekip için de büyük önem taşıyan bu karşılaşma öncesinde taraftarlar, İrlanda İsrail maçının hangi kanaldan yayınlanacağını ve mücadeleyi nereden canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşmanın tarihi, başlama saati, stadyumu ve yayın bilgilerini sizler için derledik.

İRLANDA - İSRAİL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? UEFA ULUSLAR LİGİ KARŞILAŞMASI CANLI YAYINLANACAK MI?

UEFA Uluslar Ligi'nde bugün oynanacak karşılaşmalardan birinde İrlanda, sahasında İsrail'i ağırlıyor. Gecenin dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan mücadele öncesinde futbolseverler "İrlanda İsrail maçı hangi kanalda?", "Maç saat kaçta başlayacak?" ve "İrlanda İsrail maçı canlı nereden izlenir?" sorularına yanıt arıyor. Karşılaşmanın yayın durumu, başlama saati ve oynanacağı yere dair tüm bilgiler haberimizde.

İRLANDA - İSRAİL MAÇI HANGİ KANALDA?

İrlanda ile İsrail arasındaki UEFA Uluslar Ligi mücadelesi için Türkiye'de herhangi bir yayıncı kuruluş bulunmuyor. Mevcut bilgilere göre karşılaşma, Türkiye'deki televizyon kanallarının hiçbirinden canlı olarak ekrana gelmeyecek. Ancak yayın haklarıyla ilgili son dakika değişiklikleri yaşanabileceği için maç saatine kadar güncel gelişmeleri takip etmenizi öneriyoruz.

İRLANDA - İSRAİL MAÇI CANLI İZLENEBİLECEK Mİ?

Karşılaşmanın Türkiye'de resmi bir yayıncısı olmadığından, maçı canlı izleme imkânı şu an için bulunmuyor. Yayın programına sonradan eklenme ihtimaline karşı kanal ve platformların güncel yayın akışlarını kontrol etmek faydalı olacaktır. Futbolseverler maçın gelişmelerini ise canlı skor servisleri üzerinden anbean takip edebilecek.

İRLANDA - İSRAİL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İrlanda ile İsrail, bugün, 4 Ekim 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek. UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Resmi makamlar tarafından maç saatinde değişiklik yapılma ihtimaline karşı gelişmeleri sitemizden takip edebilirsiniz.

İRLANDA - İSRAİL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki ülke arasındaki karşılaşma, İrlanda'nın ev sahipliğinde oynanacak. İç sahada taraftarının desteğini arkasına alacak olan İrlanda, mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedeflerken konuk ekip İsrail ise deplasmandan puanla dönmenin yollarını arayacak.

MAÇ BİLGİLERİ KISACA

Karşılaşma: İrlanda - İsrail

Organizasyon: UEFA Uluslar Ligi

Tarih: 4 Ekim 2026, Pazar

Saat: 21.45 (Türkiye saati)

Yer: İrlanda (stadyum bilgisi teyit edilmeli)

Yayıncı Kanal: Türkiye'de yayın yok