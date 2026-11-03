Irina Podshibyakina kimdir? Aleksey Batrakov'un eşi Irina Podshibyakina kaç yaşında?

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Galatasaray'ın ağustosta Lokomotiv Moskova'dan aldığı Aleksey Batrakov'un eşi Irina Podshibyakina, Rusya'daki televizyon işini bıraktı ve İstanbul'a yerleşti. Eski milli futbolcu, futbolu bıraktıktan sonra Lokomotiv'in kulüp televizyonunda program sunuyordu.

Podshibyakina sosyal medyadaki paylaşımında, şu an önceliğinin eşinin yeni takımına ve Türkiye'deki hayata alışmasına destek olmak olduğunu yazdı.

IRINA PODSHIBYAKINA NEDEN İSTANBUL'A TAŞINDI?

Irina Podshibyakina, eşi Aleksey Batrakov Galatasaray'a transfer olduğu için İstanbul'a taşındı. Ocak 2024'te futbolu bırakan Podshibyakina o tarihten beri Lokomotiv Moskova'nın kulüp televizyonunda sunuculuk yapıyordu; transferden sonra kulüp televizyonu için artık program çekmeyeceğini açıkladı.

Galatasaray, 21 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzaladığını 20 Ağustos 2026'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirmişti. Sarı-kırmızılı kulüp bonservis için Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon euro ödeyecek. Batrakov'un bir sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 15'i de Rus kulübüne gidecek.

IRINA PODSHIBYAKINA KİMDİR?

Irina Podshibyakina, Rusya Kadın Milli Takımı'nda forma giymiş eski bir futbolcu. Tam adı Irina Valeryevna Podshibyakina.

Kariyerinin son yıllarını Lokomotiv Moskova'nın kadın takımında geçirdi. Kramponları astıktan sonra aynı kulübün televizyonunda kameranın önüne geçti ve Batrakov'un transferine kadar orada çalıştı.

IRINA PODSHIBYAKINA KAÇ YAŞINDA?

Irina Podshibyakina 31 yaşında. Eşi Aleksey Batrakov ise 21 yaşında, yani çift arasında yaklaşık 10 yaş fark var.

IRINA PODSHIBYAKINA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Irina Podshibyakina, 2014'te İzmailovo ile başladığı kariyerinde Zorky, Zvezda Perm ve Lokomotiv Moskova formalarını giydi. Zvezda Perm'de 2017-2020 arasında 42 maça çıktı, 2021'de Lokomotiv'e geçti.

Rusya A Milli Takımı'nda ilk kez 2017'de oynadı. 2019 Dünya Kupası elemelerinde de milli takımın kadrosundaydı.

IRINA PODSHIBYAKINA BATRAKOV İLE NE ZAMAN EVLENDİ?

Irina Podshibyakina ile Aleksey Batrakov Haziran 2026'da evlendi. Batrakov o sırada hâlâ Lokomotiv Moskova'da oynuyordu.

Podshibyakina bir röportajında, en başta yaş farkının zor olacağını ve toplumda herkesin bunu kabul etmeyeceğini düşündüğünü anlattı. Batrakov'un ona hazır olduğunu söylediğini, sonunda bunun kendi hayatları olduğuna birlikte karar verdiklerini aktardı. Bugün yaş farkını bir sorun olarak görmediğini de ekledi.