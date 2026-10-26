İrfan Can röveşata gol izle, Galatasaray Fenerbahçe İrfan Can Kahveci golü nereden izlenir?

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Victor Osimhen’in iki golüyle 2-0 geriye düşen Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci’nin röveşata vuruşuyla attığı golle skoru 2-1’e getirdi. Derbinin en çok konuşulan anlarından biri olan bu golün görüntüleri, karşılaşmanın resmi yayıncısı beIN Sports’un resmi dijital kanallarında paylaşılıyor. İşte İrfan Can’ın golüne dair ayrıntılar ve golü izleyebileceğiniz resmi adresler.

İRFAN CAN’IN GOLÜ NASIL GELDİ?

Galatasaray’ın 2-0 üstünlüğüyle devam eden derbide Fenerbahçe’nin golü, İrfan Can Kahveci’nin ayağından geldi. Milli futbolcu, ceza sahası içinde havalanan topa yaptığı akrobatik röveşata vuruşuyla fileleri havalandırdı. Bu golle birlikte Fenerbahçe skoru 2-1’e getirerek derbiye yeniden ortak oldu ve maçın heyecanı bir anda yükseldi.

İRFAN CAN RÖVEŞATA GOLÜ NEREDEN İZLENİR?

İrfan Can Kahveci’nin röveşata golü, Trendyol Süper Lig’in yayın haklarına sahip beIN Sports’un resmi sosyal medya hesaplarında ve resmi YouTube kanalında paylaşılıyor. Golü izlemek isteyenler, beIN Sports’un resmi dijital kanallarını takip edebilir. beIN Sports aboneleri ise derbinin tamamını ve öne çıkan anlarını TOD platformu üzerinden izleyebiliyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin geniş özeti ve tüm golleri, karşılaşmanın sona ermesinin ardından beIN Sports’un resmi dijital kanallarında yayınlanacak.

RESMİ OLMAYAN LİNKLERE DİKKAT

Sosyal medyada “İrfan Can gol izle” başlığıyla paylaşılan bazı bağlantılar, izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler hem düşük görüntü kalitesi sunuyor hem de zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Gol görüntülerine yalnızca resmi kanallar üzerinden ulaşılması öneriliyor.

DERBİDE GOLLER NASIL GELDİ?

Derbide Galatasaray, Victor Osimhen’in golleriyle 2-0 öne geçti. Nijeryalı golcü, ilk golünü Barış Alper Yılmaz’ın asistinde kaydetti. Fenerbahçe ise İrfan Can Kahveci’nin röveşata golüyle farkı bire indirdi.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Derbi, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. beIN Sports 1, Digiturk’te 77 numaralı kanaldan izlenebiliyor. Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyen aboneler ise TOD platformunu kullanabiliyor.