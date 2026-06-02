Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi kadro planlaması hız kazanırken, milli futbolcu İrfan Can Kahveci’nin geleceğiyle ilgili önemli gelişmeler gündeme geldi. Kasımpaşa’da kiralık olarak geçirdiği dönemin ardından yeniden sarı-lacivertli kulübe döneceği öne sürülen deneyimli oyuncu için yönetim ve başkan adayları düzeyinde dikkat çeken değerlendirmeler yapıldığı ifade ediliyor. Peki, İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye dönecek mi? İrfan Can Kahveci hangi takımda oynuyor? Detaylar...

İRFAN CAN KAHVECİ FENERBAHÇE'YE DÖNECEK Mİ?

Fenerbahçe’de kadro yapılanması sürerken İrfan Can Kahveci’nin geleceği en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Gelen bilgilere göre, Kasımpaşa’daki kiralık sözleşmesini tamamlayan milli futbolcunun sarı-lacivertli takıma geri dönmesi yönünde güçlü bir eğilim bulunuyor.

İddiaya göre kulüp içinde yapılan değerlendirmelerde hem mevcut yönetim hem de başkan adayları düzeyinde olumlu görüşler öne çıkıyor. Özellikle Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin, tecrübeli futbolcunun takımda kalması ve kadroda değerlendirilmesi yönünde ortak bir yaklaşım sergilediği belirtiliyor.

Yerli oyuncu kalitesini artırma hedefi, İrfan Can Kahveci’nin dönüş ihtimalini daha da güçlendiren unsurlar arasında gösteriliyor. Milli takım tecrübesi ve Süper Lig deneyimi, oyuncunun Fenerbahçe için önemli bir alternatif olmasını sağlıyor.

İRFAN CAN KAHVECİ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

İrfan Can Kahveci, sözleşme durumu ve kiralık sürecinin tamamlanmasıyla birlikte yeniden Fenerbahçe kadrosuna dahil olma aşamasına gelmiş durumda. Geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa’da kiralık olarak geçiren milli futbolcu, Süper Lig ve kupa maçlarında toplam 16 resmi karşılaşmada görev aldı.

Bu süreçte 1371 dakika sahada kalan deneyimli oyuncu, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağlayarak takımına skor anlamında da destek verdi. Düzenli forma şansı bulması, oyuncunun maç temposunu korumasına ve sezonu aktif şekilde tamamlamasına olanak tanıdı.