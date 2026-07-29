İrfan Can Eğribayat kimdir? İrfan Can Eğribayat kaç yaşında, nereli?

Transfer döneminin öne çıkan isimlerinden İrfan Can Eğribayat, futbol kariyeri ve yaşamıyla yeniden araştırılmaya başlandı. Başarılı file bekçisinin biyografisini merak eden futbolseverler, "İrfan Can Eğribayat kimdir?", "Kaç yaşında?", "Nereli?" ve "Hangi takımlarda oynadı?" sorularına yanıt arıyor. İşte İrfan Can Eğribayat'ın hayatı, futbol kariyeri ve bugüne kadar forma giydiği kulüplere ilişkin merak edilen bilgiler...

İRFAN CAN EĞRİBAYAT KİMDİR?

İrfan Can Eğribayat, Türk profesyonel futbolcudur. Kaleci pozisyonunda görev yapan Eğribayat, refleksleri, hava toplarındaki başarısı ve oyun kurma yeteneğiyle tanınmaktadır. Futbola Adanaspor altyapısında başlayan başarılı file bekçisi, Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkat çekerek Türk futbolunun önemli kalecileri arasında yer aldı.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT KAÇ YAŞINDA?

İrfan Can Eğribayat, 30 Haziran 1998 tarihinde doğdu. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 28 yaşındadır.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT NERELİ?

İrfan Can Eğribayat, Adana doğumludur.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT'IN KARİYERİ

İrfan Can Eğribayat, futbol kariyerine Adanaspor altyapısında başladı. Altyapıda gösterdiği başarılı performansın ardından A takıma yükselerek profesyonel kariyerine adım attı.

Adanaspor'da sergilediği performansla dikkat çeken kaleci, 2021 yılında Göztepe'ye transfer oldu. Süper Lig'de gösterdiği başarılı performansın ardından 2022 yılında Fenerbahçe kadrosuna katıldı.

Sarı-lacivertli ekipte forma giyen İrfan Can Eğribayat, kariyeri boyunca Türkiye Kupası ve Süper Lig'de önemli maçlarda görev aldı. Ayrıca Türkiye'nin alt yaş milli takımlarında da forma giyerek milli takım kariyerinde de tecrübe kazandı.

Refleksleri, bire bir pozisyonlardaki başarısı ve ayağını etkili kullanabilmesiyle öne çıkan İrfan Can Eğribayat, Türk futbolunun başarılı kalecileri arasında gösterilmektedir.