Polonyalı taraftarlardan Fenerbahçe'ye büyük saygısızlık

Uefa Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı öncesinde temsilcimiz Fenerbahçe, Polonya deplasmanında çirkin bir eylemle karşı karşıya kaldı.

FENERBAHÇE'YE HAVAİ FİŞEKLİ SALDIRI

İlk maçtaki 1-0'lık avantajla Gornik Zabrze karşısına çıkmaya hazırlanan sarı-lacivertli ekibin konakladığı otelin çevresinde, ev sahibi ekibin taraftarları gece boyunca taşkınlık çıkardı. Fenerbahçeli futbolcuların uyku düzenini bozmak ve moralini etkilemek amacıyla sabaha kadar havai fişek patlatan rakip taraftarların bu hareketi kısa süre içerisinde tepki çekti.

MAÇ NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'daki müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.