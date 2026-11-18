Güldür Güldür Show'un sevilen oyuncularından Uğur Bilgin'in özel hayatı, hayranları tarafından merak ediliyor. Oyuncunun eşi İrem Uslu'nun kim olduğu, kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve mesleği araştırılan konular arasında yer alıyor. Medyadan uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden İrem Uslu, özellikle Uğur Bilgin ile evliliğinin ardından gündeme geldi. Peki, İrem Uslu kimdir? Uğur Bilgin’in eşi İrem Uslu kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

İREM USLU KİMDİR?

İrem Uslu, oyuncu Uğur Bilgin'in eşidir. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde doğup büyüdüğü belirtilen Uslu, uzun yıllar kamuoyunun gündeminde yer almayan isimler arasında bulunuyor. Uğur Bilgin ile evliliğinin ardından tanınmaya başlayan İrem Uslu, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Uslu hakkında kamuoyuna yansıyan biyografik bilgiler sınırlı. Medya ve magazin dünyasında aktif bir görünürlüğü bulunmayan İrem Uslu, daha çok eşi Uğur Bilgin ile olan birlikteliği üzerinden gündeme geliyor.

İREM USLU ASLEN NERELİ, AİLESİ KİMDİR?

İrem Uslu'nun Sakarya'nın Sapanca ilçesinde doğup büyüdüğü aktarılıyor. Ailesinin de Sapanca ile bağlantılı olduğu belirtilen Uslu'nun babasının İsmail Uslu olduğu ifade ediliyor.

Ayrıca amcası İbrahim Uslu'nun Sapanca'nın eski belediye başkanları arasında yer aldığı bilgisi paylaşılıyor. İrem Uslu'nun aile geçmişine ilişkin diğer ayrıntılar ise kamuoyunda sınırlı şekilde yer alıyor.

İREM USLU KAÇ YAŞINDA?

İrem Uslu'nun 2025 yılı itibarıyla 27 yaşında olduğu belirtiliyor. Ancak doğum tarihine ilişkin doğrulanmış ve kamuoyuna açıklanmış bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle güncel yaşı konusunda kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil.

İREM USLU NE İŞ YAPIYOR, MESLEĞİ NE?

İrem Uslu'nun mesleği ve çalışma hayatına ilişkin kamuoyuna yansımış doğrulanmış kapsamlı bir bilgi bulunmuyor. Bazı kaynaklarda ev hanımı olduğu yönünde bilgiler yer alsa da bu konuda kendisi tarafından yapılmış açık bir açıklama bulunmuyor.

Uslu, eşinin oyunculuk kariyerine karşın medya ve televizyon dünyasında görünür olmayı tercih etmiyor. Bu nedenle profesyonel yaşamına ilişkin ayrıntılar da kamuoyunda sınırlı kalıyor.

İREM USLU VE UĞUR BİLGİN NE ZAMAN EVLENDİ?

İrem Uslu ile oyuncu Uğur Bilgin, 2023 yılında evlendi. Çiftin tanışma süreci ve ilişkilerinin başlangıcına ilişkin ayrıntılar kamuoyuna yansımadı.

Güldür Güldür Show'daki performansıyla tanınan Uğur Bilgin'in evliliği, oyuncunun özel hayatına yönelik ilgiyi artırdı. İrem Uslu ise evliliklerinin ardından da medyadan uzak ve özel yaşamını ön planda tutan bir profil sergilemeye devam ediyor.