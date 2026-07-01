Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile eski manken ve sunucu Demet Şener'in büyük kızı İrem Kutluay, son yıllarda eğitim hayatı ve sosyal yaşamıyla kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor. Çocukluk yıllarından itibaren magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden biri olan İrem Kutluay, özellikle yurt dışındaki üniversite eğitimi, sosyal medya paylaşımları ve ailesiyle olan ilişkisi nedeniyle sık sık araştırılıyor. Peki, İrem Kutluay kimdir? İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in kızı İrem Kutluay kaç yaşında, nereli, ne okuyor? Detaylar...

İBRAHİM KUTLUAY VE DEMET ŞENER'İN KIZI İREM KUTLUAY KİMDİR?

İrem Kutluay, eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile eski Türkiye Güzeli Demet Şener'in ilk çocuğudur. 2006 yılında dünyaya gelen İrem, doğumundan itibaren kamuoyunun ilgi gösterdiği isimlerden biri oldu.

Çocukluk ve gençlik yıllarını büyük ölçüde İstanbul'da geçiren İrem Kutluay, eğitim hayatına da burada başladı. Lise öğrenimini tamamlamasının ardından üniversite eğitimi için yurt dışını tercih etti.

Güzelliği nedeniyle sık sık annesi Demet Şener'e benzetilen İrem Kutluay, sosyal medyada da aktif olarak yer alıyor. Paylaşımları takipçileri tarafından ilgi görmeye devam ederken, eğitim hayatını ön planda tutmasıyla da dikkat çekiyor.

Ailesinin kamuoyunda tanınan isimler olması nedeniyle uzun yıllardır medya gündeminde yer alan İrem Kutluay, eğitim yaşamını göz önünde olmadan sürdürmeye özen gösteriyor.

İREM KUTLUAY KAÇ YAŞINDA?

İrem Kutluay, 2006 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 20 yaşındadır.

İREM KUTLUAY NERELİ?

İrem Kutluay, İstanbul'da dünyaya geldi.

İlk ve ortaöğretim dönemini İstanbul'da geçiren İrem Kutluay, lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversite öğrenimi için İngiltere'ye taşındı. Eğitim hayatını yurt dışında sürdürmesine rağmen özellikle yaz tatillerinde Türkiye'ye gelerek ailesiyle vakit geçiriyor.

İREM KUTLUAY NE OKUYOR?

İrem Kutluay, lisans eğitimini İngiltere'nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından University of Exeter'da sürdürüyor.

Üniversite eğitimine 2024 yılında başlayan İrem Kutluay, öğrenimine burada devam ediyor. Eğitim gördüğü bölüm kamuoyuyla net olarak paylaşılmış değil. Ancak ilgisinin sosyal bilimler ve sanat alanına yönelik olduğu ifade ediliyor.

University of Exeter, özellikle sosyal bilimler ve işletme alanlarındaki akademik başarısıyla bilinen üniversiteler arasında yer alıyor. İrem Kutluay da üniversite eğitimini İngiltere'de sürdürerek akademik gelişimine odaklanmayı tercih etti.

Yoğun eğitim dönemlerinin ardından Türkiye'ye gelen İrem Kutluay, ailesiyle birlikte zaman geçiriyor ve sosyal yaşamını da bu süreçte sürdürüyor.

İREM KUTLUAY SEVGİLİSİ KİM?

İrem Kutluay'ın bir ilişkisinin bulunduğu biliniyor. Ancak sevgilisinin kim olduğu kamuoyuyla paylaşılmış değil.