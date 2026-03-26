İran'ın ateşkes için şartları neler? SON DAKİKA! İran ABD'den neler istedi, savaş bitiyor mu?

Ortadoğu’dan son dakika haberleri geliyor. İran’ın ateşkes için öne sürdüğü koşullar ve ABD’den beklediği hamleler, bölgedeki çatışmaların geleceğini merak konusu haline getirdi. Gelişmeler, uluslararası gündemi yakından takip edenleri şimdiden araştırmaya yönlendiriyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İRAN'IN ATEŞKES İÇİN ŞARTLARI NELER?

ABD'nin 15 maddelik önerisine resmi olarak yanıt veren İran, "Savaşın bir daha tekrarlanmayacağına dair somut koşullar oluşturulmalı, suikastlar durdurulmalı" taleplerinde bulundu. ABD’nin İran’a sunduğu 15 maddelik ateşkes planına Tahran’dan resmi yanıt geldi. Tasnim Haber Ajansı’na konuşan yetkili bir kaynak, İran’ın yanıtının aracılar üzerinden dün gece iletildiğini açıkladı. İran, ateşkes için öncelikle saldırıların tamamen sona erdirilmesini ve savaşın tekrar etmeyeceğine dair somut güvenceler verilmesini talep etti.

TÜM CEPHELERDE SAVAŞIN SONA ERMESİ ŞARTI

İran’ın sunduğu şartlar arasında savaş tazminatlarının garanti altına alınması ve sadece iki ülke değil, bölgedeki tüm çatışma alanlarında savaşın sona erdirilmesi de yer aldı. Tahran yönetimi, bu sürecin direniş gruplarını da kapsaması gerektiğini vurguladı.

HÜRMÜZ BOĞAZI HAKKI

Yetkili kaynak, İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik hakkının “doğal ve yasal” olduğunu belirterek, bu hakkın tanınmasının karşı tarafın taahhütlerinin uygulanması açısından önemli bir güvence olduğunu ifade etti.

“MÜZAKERE İDDİASI ALDATMACA”

İranlı yetkili, ABD’nin müzakere söylemine de sert tepki gösterdi. Washington’un barış görüntüsü vererek uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını öne süren kaynak, bu sürecin petrol fiyatlarını kontrol altında tutmak ve olası yeni askeri hazırlıklar için zaman kazanma amacı taşıdığını iddia etti.

GÜVENSİZLİK VURGUSU

İran tarafı, geçmişte de müzakereler sürerken saldırıların başladığını hatırlatarak ABD’nin niyetine dair ciddi şüpheler taşıdığını belirtti. Bölgede gerilim sürerken, taraflar arasında diplomatik temasların nasıl ilerleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

ABD'nin söz konusu 15 maddelik anlaşma taslağında ise şu başlıklar yer alıyor: