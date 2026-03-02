İran İsrail SON DAKİKA! İran İsrail savaşında kaç kişi öldü? İran'da son durum ne?

ABD ve İsrail'in başlattığı İran Savaşı, üçüncü gününe girdi. Günlerdir devam eden diplomasi çalışmaları ve Cenevre görüşmelerinin ardından, cumartesi sabahı İsrail'in İran'ı hedef almasıyla başlayan saldırılar, bölgede tansiyonu en üst seviyeye taşıdı. Saldırıların ardından İran, ABD üslerini vururken, Lübnan merkezli Hizbullah da çatışmalara dahil oldu. Peki, İran İsrail savaşında kaç kişi öldü? İran'da son durum ne? Detaylar haberimizde.

İRAN İSRAİL SAVAŞINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

İran Kızılayı tarafından yapılan son açıklamaya göre, saldırıların başladığı günden beri hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi. Bu sayı, bölgedeki çatışmanın boyutlarını gözler önüne seriyor.

İsrail'in İran'ı vurmasıyla başlayan karşılıklı saldırılar

İran'ın bölgedeki ABD üslerini hedef alması

Lübnan merkezli Hizbullah'ın çatışmalara dahil olması

Bu zincirleme çatışmalar, ölü ve yaralı sayısının hızla artmasına yol açtı. Bölgedeki kaynaklar, ölü sayısının önümüzdeki günlerde daha da yükselebileceği uyarısında bulunuyor.

İRAN'DA SON DURUM NE?

Saldırılardan etkilenen bölgelerde sağlık sistemleri büyük baskı altında. İran Kızılayı yetkilileri, hastanelere çok sayıda yaralının sevk edildiğini ve sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesinin sürdüğünü açıkladı.

BÖLGESEL GERİLİM TIRMANIYOR

ABD ve İran arasında günlerdir süren gerilim, İsrail'in saldırısıyla yeni bir boyut kazandı. Lübnan Hizbullah'ı da çatışmalara dahil olarak İsrail'i hedef aldı. İsrail ordusu, Beyrut'a karşılık vererek olası kara harekâtını masaya koydu.