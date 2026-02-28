İran hangi ülkelere füze attı, hangi ülkeleri vurdu? İran hangi üsleri vuruyor?

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı saldırılarının ardından Tahran yönetimi karşılık vermeye başladı. İran'dan ateşlenen balistik füzeler ve insansız hava araçları bölge genelinde alarm durumuna yol açtı.

İRAN HANGİ ÜLKELERE FÜZE ATTI?

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına yanıt olarak Orta Doğu'daki bazı ülkelere yönelik balistik füze saldırıları başlattığını duyurdu. İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'de bulunan ABD üslerinin hedef alındığını bildirdi. Katar yönetimi mobil cihazlar üzerinden halka evde kalmaları ve askeri üslerden uzak durmaları yönünde uyarı gönderdi. Ürdün'ün başkenti Amman'da sirenler çalarken, Kamu Güvenliği Müdürlüğü üç aralıklı sirenin tehdit anlamına geldiğini açıkladı ve vatandaşlardan bulundukları yerde kalmalarını istedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de şiddetli patlama sesleri duyulduğu aktarılırken, Kuveyt'te de patlamalar ve alarm sesleri bildirildi. AFP muhabirleri Riyad'da yüksek şiddetli patlamalar duyulduğunu geçti. Katar, hava sahasında İran kaynaklı bir füzeyi savunma sistemleriyle etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Kuveyt ordusu da hava savunma sistemlerinin İran'dan gönderilen füzeleri engellediğini açıkladı.

İRAN HANGİ ÜSLERİ VURUYOR?

İran'ın misilleme kapsamında özellikle ABD'ye ait askeri noktaları hedef aldığı bildirildi. Tesnim Haber Ajansı, Bahreyn'de bulunan ABD donanma üssünün vurulduğunu duyurdu. Bahreyn'in başkenti Manama'daki ABD 5. Filosu'nun bulunduğu üsse yönelik saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. İran, bölgedeki tüm ABD üslerinin ve çıkarlarının meşru hedef haline geldiğini açıkladı.

ABD'nin Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve İsrail'de bulunan vatandaşlarına "sığınaklara girin" çağrısı yaptığı bildirildi. Katar'daki ABD Büyükelçiliği tüm personel için "sığınakta kal" uygulaması başlatıldığını duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, İran'dan fırlatılan balistik füzelerden birinin Abu Dabi'de meskun mahalle düştüğünü ve bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi ise misilleme saldırılarının başladığını belirterek operasyonun adını "Hayber'in Fethi" olarak duyurdu.