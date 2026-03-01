İran dini lideri Hamaney kimdir, öldü mü? İran dini lideri Ali Hamaney kaç yaşında vefat etti, nereliydi?

Ortadoğu'da tansiyonun yükseldiği saatlerde ortaya atılan bir iddia, dünya kamuoyunu bir anda İran'a çevirdi. ABD basınında yer alan haberler ve siyasi açıklamalar sonrası gözler Tahran'a çevrilirken, İran'ın en güçlü ismi olarak bilinen dini liderin akıbeti merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ALİ HAMANEY ÖLDÜ MÜ?

Ali Hamaney hakkında ABD basınında yer alan iddialara göre, İran'daki saldırılar sırasında enkaz altında kaldığı ve hayatını kaybettiği öne sürüldü. ABD Başkanı Donald Trump da Hamaney'in öldüğünü iddia etti.

Ancak bu bilgiye ilişkin İran makamlarından resmi ve net bir doğrulama yapılmadığı sürece iddialar kesinlik taşımamaktadır. Savaş ortamında ortaya atılan bu tür haberlerin teyit edilmesi büyük önem taşımaktadır.

ALİ HAMANEY KİMDİR?

Ali Hamaney (Seyyid Ali Hüseyni Hamaney), 19 Nisan 1939'da Meşhed'de doğdu. İranlı din ve siyaset adamıdır. Şii merci-i taklid olarak kabul edilir ve 1989 yılından bu yana İran'ın ikinci Yüce Lideri olarak görev yapmaktadır.

1981-1989 yılları arasında İran'ın üçüncü cumhurbaşkanı olarak görev yaptı. Orta Doğu'da en uzun süre görev yapan devlet başkanlarından biri olarak gösterilmektedir.

ALİ HAMANEY KAÇ YAŞINAYDI?

Ali Hamaney, 19 Nisan 1939 doğumludur. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 87 yaşındaydı.

ALİ HAMANEY NERELİ?

Ali Hamaney, İran'ın Meşhed kentinde doğmuştur. Dini eğitimine burada başlamış, ardından Irak'ın Necef kentinde 2 yıl, İran'ın Kum kentinde ise 6 yıl eğitim almıştır.

ALİ HAMANEY'İN SİYASİ KARİYERİ