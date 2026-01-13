İran'daki protestolarda kaç kişi öldü? SON DAKİKA! İran'daki protestolarda kaç kişi tutuklandı? İran'da son durum nedir?

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan ve kısa sürede hükümet karşıtı kitlesel gösterilere dönüşen protestolar, 16. gününde de ülke genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. ABD merkezli sivil toplum kuruluşu İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA) tarafından paylaşılan son veriler, protestoların bilançosunun her geçen gün daha da ağırlaştığını ortaya koyuyor. Peki, İran'daki protestolarda kaç kişi öldü? İran'daki protestolarda kaç kişi tutuklandı? İran'da son durum nedir? Detaylar...

İRAN SON DAKİKA

28 Aralık'ta hayat pahalılığına karşı başlayan gösteriler, İran'ın 187 şehrinde ve 606 farklı noktada yayılım gösterirken, ülkede yaşanan iletişim kesintilerine rağmen protestoların sürdüğü bildiriliyor. HRA'nın kamuoyu ile paylaştığı güncel istatistikler, hem can kayıplarında hem de tutuklamalarda ciddi bir artış yaşandığını gözler önüne seriyor.

İRAN'DAKİ PROTESTOLARDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

İran İnsan Hakları Aktivistleri'nin açıkladığı son verilere göre, İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı en az 646'ya yükseldi. Açıklamada, yaşamını yitirenlerin kimliklerine ve olaylardaki rollerine ilişkin detaylı bilgilere de yer verildi.

Hayatını Kaybedenlerin Dağılımı

HRA tarafından paylaşılan bilgilere göre ölümlerin dağılımı şu şekilde kayda geçti:

505 protestocu

133 asker ve kolluk kuvveti personeli

7 protestolara katılmayan sivil

1 savcı

Hayatını kaybedenler arasında 9 çocuk bulunuyor

İnceleme Altındaki Ölüm Vakaları

HRA açıklamasında, mevcut rakamların nihai olmadığını belirterek, 579 ölüm vakasının hâlen doğrulama aşamasında olduğunu duyurdu. İnceleme süreci tamamlandığında, can kaybı sayısının daha da artabileceği ifade edildi. Kuruluş, yalnızca teyit edilen verileri kamuoyu ile paylaştığını vurguladı.

İRAN'DAKİ PROTESTOLARDA KAÇ KİŞİ TUTUKLANDI?

Protestoların başlamasından bu yana gerçekleştirilen gözaltı ve tutuklamalara ilişkin veriler de dikkat çekici seviyelere ulaştı. İran İnsan Hakları Aktivistleri'nin son açıklamasına göre, protestolar kapsamında tutuklanan kişi sayısı 10 bin 721'e çıktı.

Tutuklamalarda Günlük Artış Dikkat Çekiyor

HRA'nın bir gün önce yayımladığı raporda, tutuklu sayısının 10 bin 681 olduğu belirtilmişti. Son 24 saatlik süreçte açıklanan yeni veriler, tutuklamaların hız kesmeden devam ettiğini gösterdi.

Protestolar Ülke Geneline Yayılmış Durumda

Açıklamada, protestoların İran genelinde 187 şehirde sürdüğü ve 606 farklı noktaya yayıldığı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, ülkede uygulanan geniş çaplı iletişim kısıtlamalarına rağmen gösterilerin devam ettiği vurgulandı.

İRAN'DA SON DURUM NEDİR?

İran'da 28 Aralık'ta başlayan protestolar, aradan geçen süreye rağmen etkisini kaybetmezken, HRA tarafından paylaşılan veriler protestoların bilançosunun her gün ağırlaştığını ortaya koyuyor. Can kaybı ve tutuklama sayılarındaki artış, sürecin ciddiyetini gözler önüne seriyor.

İran İnsan Hakları Aktivistleri, sahadan gelen bilgileri doğrulama süreçlerinden geçirerek raporlamaya devam ettiğini belirtirken, kamuoyuna açıklanan rakamların asgari teyit edilmiş veriler olduğunun altını çiziyor.