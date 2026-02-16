İran'da son durum nedir? SON DAKİKA! İran'da neler oluyor, İran ile İsrail arasında neler oluyor?

İsrail ve İran arasındaki gerilim, hem askeri hem diplomatik boyutlarıyla dikkat çekiyor. Söz konusu ülkeler arasında olası senaryolar, bölgedeki güç dengelerini sorgulatırken, tarafların adımları yakından takip ediliyor. Bölgede yaşanan son gelişmeler, önümüzdeki günler için yeni soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İRAN'DA SON DURUM NEDİR?

Orta Doğu'daki tansiyon giderek yükselirken, İran'da son gelişmeler dünya gündeminin odağında. Nükleer program ve balistik füze çalışmalarıyla ilgili belirsizlikler, bölgesel güvenlik ve diplomasi açısından kritik bir döneme işaret ediyor. Son günlerde artan askeri hareketlilik ve uluslararası açıklamalar, İran'da neler yaşandığını merak edenleri ekran başına topluyor.

İRAN'DA NELER OLUYOR?

İran'da diplomatik müzakereler ve askeri hazırlıklar eş zamanlı olarak sürerken, Washington ve Tel Aviv arasındaki planlamalar da bölgedeki dengeleri etkiliyor. Ortaya çıkan senaryolar, olası operasyonların boyutunu ve tarafların rollerini sorgulatıyor. İran'ın iç ve dış politikadaki hamleleri, uluslararası gözlemciler tarafından yakından takip ediliyor ve bölgede önümüzdeki günler için yeni gelişmelerin habercisi olarak görülüyor.

GİZLİ PLAN MI SIZDI? İRAN'I ABD DEĞİL İSRAİL VURACAK:

Son dönemde Orta Doğu'daki gerilim doruk noktasına ulaşırken, Washington'daki siyasi ve askeri planlamaların odağında artık "İran'a kim saldıracak?" sorusu var. Resmî açıklamalarda doğrudan bir savaş ilanı olmasa da, bazı haber kaynaklarına göre İran'a yönelik askeri eylemlerde ABD'nin doğrudan yer almaktan ziyade İsrail'e destek sunma senaryoları üzerinde duruluyor. Bu gelişme, bölgesel dengeleri ve küresel güvenliği yeniden tartışmaya açtı.

ABD, İRAN'A DOĞRUDAN SALDIRACAK MI, YOKSA İSRAİL LEHİNE DESTEK Mİ VERECEK?

Washington'da yürütülen görüşmelerde, İran'la nükleer ve balistik meselelerde anlaşma sağlanamaması durumunda İsrail'in hamle yapmasının beklendiği, ABD'nin ise bu tür operasyonlara lojistik ve diğer destekleri sunmayı değerlendirdiği iddia ediliyor. Bu senaryolar, İran'ın askeri altyapısına yönelik olası bir saldırının ABD tarafından değil, İsrail tarafından başlatılabileceği ihtimalini gündeme getiriyor.

BÖLGEDEKİ ASKERI HAZIRLIK ARTIRILDI:

Bu belirsizlik ortamında ABD ordusunun Orta Doğu'daki birliklerini güçlendirdiği, uçak gemisi grupları ve diğer askeri varlıklarla bölgeye takviye yaptığı belirtiliyor. İran ise müzakerelerde boy göstermeye devam ederken aynı zamanda kendi savunma hazırlıklarını da sürdürüyor. Bu durum, olası bir askeri çatışma ihtimalini artırıyor ve uluslararası kamuoyunun dikkatini buraya çekiyor.