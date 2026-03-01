İran'da neler oluyor? SON DAKİKA! İran Devrim Muhafızları ABD'nin uçak gemisine mi saldırdı?

Orta Doğu'da gerilim yükseliyor ve yeni gelişmeler tüm dünyanın dikkatini İran'a çevirdi. İran'dan gelen son açıklamalar, ABD'ye ait bir uçak gemisinin hedef alındığı iddialarını gündeme taşıdı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İRAN'DA NELER OLUYOR?

İran ile ABD ve İsrail arasındaki gerilim, İran dini lideri Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından daha da tırmandı. Karşılıklı tehditler ve askeri hamleler bölgedeki tansiyonu yükseltirken, İran Devrim Muhafızları saldırıların şiddetini artırdığını duyurdu. Açıklamalarda, İran ordusunun hem kara hem de denizde "yeni bir aşamaya" geçtiği vurgulandı. Bölgedeki askeri hareketlilik, Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir çatışma ihtimalini gündeme taşıdı.

DEVRİM MUHAFIZLARI ABD'NİN UÇAK GEMİSİNE Mİ SALDIRDI?

Evet. İran Devrim Muhafızları, ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisine dört balistik füze fırlattıklarını açıkladı. Ancak füzelerin gemiye isabet edip etmediği henüz netlik kazanmadı. Açıklamada, saldırının "Amerikan-Siyonist düşmanlarının hedeflerine yönelik" gerçekleştirildiği ifade edildi.

ABRAHAM LİNCOLN NEDİR?

SON DURUM NEDİR?

İran Devrim Muhafızları'nın dört balistik füze saldırısı düzenlediği açıklansa da, saldırının gemide hasara yol açıp açmadığı konusunda resmi ve net bir doğrulama bulunmuyor. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) daha önce geminin "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek" amacıyla konuşlandırıldığını duyurmuştu.

Bölgede askeri hareketlilik sürerken, taraflardan gelecek yeni açıklamalar ve olası misilleme adımları yakından takip ediliyor. Gerilim, Orta Doğu'daki güvenlik dengelerini doğrudan etkileyebilecek bir seviyeye ulaşmış durumda.

GEMİNİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Bölgeye sevk edilen ve gerilimin odağında yer alan USS Abraham Lincoln (CVN-72), ABD'nin en güçlü uçak gemilerinden biri olarak biliniyor. Nükleer enerjiyle çalışan ve 330 metreyi aşan uzunluğa sahip olan bu devasa yüzen kale, yaklaşık 90 uçak ve helikopter taşıma kapasitesine sahip. Gelişmiş radar sistemleri ve füze savunma ağlarıyla korunan gemi, bünyesindeki F-35C ve F/A-18E/F Super Hornet savaş uçaklarıyla bölgedeki operasyonların ana komuta ve saldırı merkezi görevini yürütüyor.