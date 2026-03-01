Haberler

İran'da neler oluyor? SON DAKİKA! İran'a yeniden saldırı mı başlatıldı?

İran'da neler oluyor? SON DAKİKA! İran'a yeniden saldırı mı başlatıldı?
Ortadoğu'daki tansiyon hızla yükseliyor ve gözler İran'a çevrildi. Tahran'dan gelen son dakika haberleri, şehirde art arda patlamalar olduğunu ve ülkede olağanüstü hareketlilik yaşandığını ortaya koyuyor. Peki, İran'da neler oluyor? İran'a yeni saldırı mı başlatıldı?

Ortadoğu'daki gerilim yeni bir boyut kazanıyor. Tahran'dan gelen son dakika haberleri, şehirde peş peşe patlamaların meydana geldiğini ve İran'ın kritik noktalarının hedef alındığını gösteriyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İRAN'DA NELER OLUYOR?

Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi. Kentin kuzey ve doğu bölgelerinde vurulan noktalardan dumanlar yükseldi, Tahran'ın birçok bölgesinden bombardıman sesleri duyuldu. Henüz İran makamlarından resmi bir açıklama gelmedi. İsrail ordusu, saldırıların başlamasından bu yana ilk kez Tahran merkezindeki hedeflerin vurulduğunu açıkladı. Öte yandan İran ordusuna ait savaş uçaklarının Basra Körfezi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgelerindeki ABD üslerini bombaladığı bildirildi.

İRAN'A YENİ SALDIRI MI BAŞLATILDI?

Evet, ABD ve İsrail cephesinden yanıt niteliğinde yeni saldırılar gerçekleşti. İsrail ordusu, Tahran'ın merkezi dahil bazı hedefleri vurduğunu duyurdu. Buna karşılık, İran ordusu da hava operasyonlarıyla ABD üslerine saldırı düzenlediğini açıkladı. Irak makamları ve ABD ordusu ise İran'ın hava saldırısı açıklamasını henüz doğrulamadı.

TAHRAN'DA ART ARDA PATLAMALAR

İran'ın saldırılarına ABD ve İsrail cephesinden de yanıt gecikmezken Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi. Kentte birçok noktaya saldırı gerçekleştirildi.

BÖLGEDEN DUMANLAR YÜKSELİYOR

Saldırılar Tahran'ın kuzey ve doğu kesimlerine gerçekleştirilirken, vurulan noktalardan dumanlar yükseldi. Tahran'ın birçok bölgesinden duyulan bombardıman seslerine ilişkin İran makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

İLK KEZ TAHRAN'IN MERKEZİ HEDEF ALINDI

İsrail ordusu, dün İran'a yönelik saldırıların başlamasından bu yana ilk kez Tahran'ın merkezindeki hedeflere saldırılar düzenlediğini duyurdu.

İRAN SAVAŞ UÇAKLARI ABD ÜSLERİNİ BOMBALADI

Öte yandan, İran ordusuna ait savaş uçaklarının, "Basra Körfezi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgelerindeki ABD üslerini bombaladığı" bildirildi.

İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Birkaç dakika önce, İran Hava Kuvvetleri'nin çevik pilotları, Basra Körfezi ve IKBY bölgelerindeki ABD üslerini birkaç aşamalı operasyonla başarıyla bombaladılar." ifadelerine yer verildi. Irak makamları ile ABD ordusu, İran'ın "hava saldırıları" açıklamasını doğrulamadı.

