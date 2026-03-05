İran Azerbaycan SON DAKİKA! İran Azerbaycan'ı mı vurdu? İran Nahçıvan olayı nedir?

İran Azerbaycan'ı mı vurdu? İran ile ABD ve İsrail arasında süregelen gerilim altıncı gününe girerken, çatışmalar bölge genelinde tırmanış gösterdi. Tahran yönetimi, misilleme operasyonlarını Körfez'de üs, liman ve enerji hedeflerine yönelik İHA ve füze saldırılarıyla genişletti. Son olarak Azerbaycan'ın Nahçıvan Havalimanı, Shahed-136 tipi kamikaze dronla hedef alındı. Bölgedeki gelişmeler hem askeri hem de diplomatik açıdan kritik boyutlar taşıyor. Peki, İran Azerbaycan'a mı saldırıyor? İran Nahçıvan olayı nedir? Detaylar...

İRAN AZERBAYCAN'I MI VURDU?

Azerbaycan kaynakları, Nahçıvan özerk bölgesindeki havaalanı sınırları içerisine İran'dan gelen füzelerin ve insansız hava araçlarının düştüğünü açıkladı.

İRAN NAHÇIVAN OLAYI NEDİR?

İran Nahçıvan olayı, Tahran yönetiminin Azerbaycan'ın özerk bölgesi Nahçıvan'daki havaalanını Shahed-136 tipi kamikaze dron ile hedef almasıyla ilgili. Bu saldırı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarına karşılık düzenlenen misilleme saldırılarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Azerbaycan kaynakları, füzelerin ve İHA'ların havaalanı sınırlarına düştüğünü bildirdi.

BÖLGESEL GERİLİM VE İSRAİLİN MÜDAHALESİ

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yoğun saldırılara yeniden başladı. İsrail ordusu, Litani Nehri'ne kadar bölgenin tamamen boşaltılması çağrısını yineleyerek, geniş kapsamlı saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee sosyal medya hesabından, "Lübnan'ın güneyinde yaşayanların bir an önce Litani Nehri'nin kuzeyine geçmesi gerekiyor" açıklamasını yaptı.