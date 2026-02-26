Haberler

iPhone'da düşük güç moodu açıkken saniye ibresi çalışmıyor mu? iPhone'da düşük güç mooduna alınca ne değişikliler oluyor?
Güncelleme:
iPhone kullanıcıları, Düşük Güç Modu'nu etkinleştirdiğinde Saat uygulamasında yaşanan ilginç değişimi fark etti. Peki, iPhone'da düşük güç moodu açıkken saniye ibresi çalışmıyor mu? iPhone'da düşük güç mooduna alınca ne değişikliler oluyor?

iPhone kullanıcıları, Düşük Güç Modu'nu açtıklarında Saat uygulamasında fark edilen küçük ama dikkat çekici değişikliği konuşuyor. Saniye ibresi artık aynı şekilde çalışmıyor mu ve bu mod aktif olduğunda telefonda başka neler değişiyor? İşte merak edilen tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

İPHONE'DA DÜŞÜK GÜÇ MODU AÇIKKEN SAAT İBRESİ ÇALIŞIYOR MU?

Evet, saat ibresi çalışıyor; ancak hareket şekli değişiyor. Akıcı ve sürekli ilerleyen saniye ibresi, Düşük Güç Modu aktifken saniyede bir atlayan klasik "tık tık" hareketine dönüşüyor.

İPHONE'DA DÜŞÜK GÜÇ MODU AÇIKKEN SAAT İBRESİNDE NE DEĞİŞİKLİK OLUYOR?

Saniye ibresi, normalde pürüzsüz akıcı hareket ederken, Düşük Güç Modu'nda her saniye bir kez atlayacak şekilde değişiyor. Bu sayede ekranın sürekli yenilenme ihtiyacı azalıyor ve enerji tasarrufu sağlanıyor.

İPHONE'DA DÜŞÜK GÜÇ MODU ALINCA NE DEĞİŞİKLİKLER OLUYOR?

  • Ekran yenileme hızı düşürülüyor.
  • Arka plandaki bazı işlemler sınırlandırılıyor.
  • Animasyonlar minimum seviyeye indiriliyor.
  • Saat uygulamasındaki saniye ibresi her saniye bir kez hareket ediyor.

DÜŞÜK GÜÇ MODU NE İŞE YARIYOR?

Düşük Güç Modu, iPhone'un batarya ömrünü uzatmak için tasarlanmış bir özellik. Cihazın işlemci ve ekran tüketimini azaltarak pilin daha uzun süre dayanmasını sağlıyor. Bu mod, günlük kullanımda enerji verimliliğini artırırken, bazı animasyon ve performans detaylarını sınırlıyor.

