İnter Roma maçı hangi kanalda, İnter Roma nerden CANLI izlenir?

İtalya Serie A’da haftanın beklenen dev randevusu geldi çattı! Şampiyonluk yarışının en güçlü adayı Inter, evinde İtalyan futbolunun köklü ekibi Roma'yı ağırlıyor. Giuseppe Meazza’da oynanacak bu dev karşılaşma öncesi futbolseverler "Inter - Roma maçı ne zaman?" ve "İtalya Ligi maçları hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte zirveyi yakından ilgilendiren bu kritik mücadelenin tüm detayları:

INTER - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Milano’da oynanacak bu görkemli karşılaşma, 05 Nisan Pazar günü (bugün) ekranlara gelecek. Futbol tutkunlarının nefeslerini tutarak beklediği mücadele, saat 21:45’te başlayacak. Inter - Roma maçını canlı izlemek isteyenler için yayıncı kuruluşlar S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 olarak açıklandı.

S SPORT 2 CANLI İZLE: KANAL VE PLATFORM BİLGİLERİ

İtalya Serie A’nın Türkiye’deki adresi olan S Sport 2 üzerinden maçı takip etmek isteyen futbolseverler aşağıdaki platformlardan yayına ulaşabilirler:

• Turkcell TV+: 78. Kanal

• Uydu ve İnternet: Türksat uydusu üzerinden şifreli ve S Sport Plus dijital platformu üzerinden canlı izlenebilir.

TİVİBU SPOR 1 ÜZERİNDEN DEV MAÇI TAKİP EDİN

Inter ile Roma arasındaki bu nefes kesen kapışma, aynı zamanda Tivibu Spor 1 ekranlarından da futbolseverlerle buluşacak. Yayına erişmek için:

• Tivibu: 78. Kanal üzerinden şifreli yayınla maçı izleyebilirsiniz.

DEV BULUŞMA GIUSEPPE MEAZZA’DA

İtalya futbolunun kalbi bu akşam Milano'daki efsanevi Giuseppe Meazza Stadyumu’nda atacak. Ev sahibi Inter, taraftarının önünde galip gelerek şampiyonluk yolunda hata yapmak istemezken, Roma ise zorlu deplasmandan puan çıkararak üst sıralardaki iddiasını kanıtlama peşinde. Saat 21:45'te başlayacak olan bu futbol şölenini kaçırmayın!