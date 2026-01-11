İnter Napoli maçı hangi kanalda? İnter Napoli nereden CANLI izlenir?

İtalya futbolunun iki güçlü temsilcisi Inter ve Napoli, Serie A kapsamında sahaya çıkıyor. Bu heyecan dolu karşılaşmayı canlı izlemek isteyen sporseverler, yayın bilgileri, maç saati ve ücretsiz izleme imkânı olup olmadığını araştırıyor. Inter Napoli maçı hangi kanalda yayınlanacak, müsabaka canlı olarak nereden izlenebilir?

INTER – NAPOLI MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

İtalya Serie A'da futbol heyecanı Inter ile Napoli arasında oynanacak kritik karşılaşmayla devam ediyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen sporseverler için maç, S Sport Plus, Tivibu Spor 1 ve S Sport 2 ekranlarından yayınlanacak.

INTER – NAPOLI MAÇI S SPORT PLUS CANLI İZLEME BİLGİLERİ

S Sport Plus, dijital platform üzerinden hizmet veren bir yayıncıdır. Karşılaşma; uydu, mobil uygulama ve internet aracılığıyla şifreli olarak izlenebilecek. Platform, farklı cihazlardan erişim imkânı sunuyor.

INTER – NAPOLI MAÇI TIVIBU SPOR 1 CANLI YAYIN DETAYLARI

Tivibu Spor 1, Tivibu platformu üzerinden yayın yapmaktadır. Kanal, belirlenen kanal numarası üzerinden ve internet bağlantısıyla şifreli olarak futbolseverlerle buluşacak.

INTER – NAPOLI MAÇI S SPORT 2 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

S Sport 2, Kablo TV, Turkcell TV+ ve Vodafone TV platformlarında farklı kanal numaralarıyla yer alıyor. Maç, uydu yayını ve dijital platformlar üzerinden şifreli şekilde canlı olarak izlenebilecek.

INTER – NAPOLI MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Inter ile Napoli arasındaki Serie A karşılaşması, 11 Ocak Pazar günü futbolseverlerle buluşacak.

INTER – NAPOLI MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu mücadelede ilk düdük, 22.45'te çalacak.

INTER – NAPOLI MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Inter ve Napoli'yi karşı karşıya getirecek olan Serie A maçı, Milano'da bulunan Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak.