Sosyal medya platformlarında yaşanan teknik aksaklıklar, özellikle milyonlarca aktif kullanıcısı bulunan dev uygulamalarda kısa sürede küresel bir gündem oluşturabiliyor. Bugün de dünya genelinde kullanıcılar, Instagram üzerinden akış yenileme, gönderi görüntüleme ve hikâye yükleme gibi temel işlemlerde ciddi sorunlar yaşandığını bildiriyor. Peki, Instagram ne zaman düzelecek, erişim sorunu ne zaman bitecek? Instagram neden açılmıyor, çöktü mü? Detaylar...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporlarına göre Instagram üzerinde özellikle akış yenileme, hikâye görüntüleme ve gönderi yükleme işlemlerinde kesintiler yaşanıyor. Sosyal medya platformu kullanıcıları, uygulamanın açıldığını ancak içeriklerin güncellenmediğini ve “yenilenemedi” hatası benzeri durumlarla karşılaştıklarını belirtiyor.

INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

En çok merak edilen konu ise erişim sorunlarının ne zaman sona ereceği. Kullanıcılar, Instagram uygulamasının yeniden ne zaman stabil hale geleceğini öğrenmeye çalışıyor.

Şu an için platform tarafından net bir zaman aralığı verilmiş değil. Bu tür geniş çaplı erişim problemlerinde teknik ekipler genellikle sorunun kaynağını tespit ettikten sonra kademeli bir düzeltme süreci uygular.

Eğer sorun sunucu kaynaklıysa, düzeltme süreci genellikle kısa sürede tamamlanabiliyor. Ancak daha karmaşık altyapı problemlerinde bu süre uzayabiliyor.

Uzmanların genel değerlendirmesine göre, bu tip kesintiler çoğu zaman birkaç saat içinde normale dönüyor. Fakat resmi açıklama olmadığı için kesin bir zaman vermek mümkün değil.

Kullanıcıların şu an yapabileceği en doğru adım, uygulamayı sürekli yeniden yüklemek yerine bir süre beklemek ve resmi duyuruları takip etmek.