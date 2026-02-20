Haberler

Instagram hakkında soruşturma mı başlatıldı, neden soruşturma başlatıldı? Instagram kapanacak mı, ne zaman kapanacak?

Instagram hakkında soruşturma mı başlatıldı, neden soruşturma başlatıldı? Instagram kapanacak mı, ne zaman kapanacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Instagram kullanıcılarının gündeminde son günlerde büyük bir merak konusu var. Platform hakkında gerçekten bir soruşturma başlatıldı mı, neden inceleme altında ve "Instagram kapanacak mı?" sorusu araştırılıyor. Peki, Instagram hakkında soruşturma mı başlatıldı, neden soruşturma başlatıldı? Instagram kapanacak mı, ne zaman kapanacak?

Instagram cephesinde son günlerde dijital dünyayı heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Platform gerçekten soruşturma altında mı, neden gündeme geldi ve kullanıcıların merak ettiği "Instagram kapanacak mı?" sorusu doğru mu? Tüm bu detaylar ve bilinmeyenler haberin devamında yer alıyor.

İNSTAGRAM HAKKINDA SORUŞTURMA MI BAŞLATILDI?

Evet, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) çocukların kişisel verilerinin korunması amacıyla Instagram hakkında resen inceleme başlattı. İnceleme, platformdaki çocuk kullanıcıların verilerinin nasıl işlendiğini ve uygulanan güvenlik önlemlerini değerlendirmeyi amaçlıyor.

Instagram hakkında soruşturma mı başlatıldı, neden soruşturma başlatıldı? Instagram kapanacak mı, ne zaman kapanacak?

İNSTAGRAM KAPANACAK MI?

Hayır, Instagram'ın kapanacağına dair bir bilgi veya karar bulunmuyor. Soruşturma yalnızca veri işleme süreçleri ve güvenlik tedbirlerinin incelenmesini kapsıyor; platformun faaliyetlerine herhangi bir kısıtlama getirilmiş değil.

İNSTAGRAM HAKKINDA NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI?

Soruşturma, çocukların dijital ortamda karşılaşabileceği potansiyel riskleri önlemek ve kişisel verilerinin korunmasını sağlamak amacıyla başlatıldı. Kurum, çocuk kullanıcıların verilerinin işlenme süreçlerini ve platformun güvenlik tedbirlerini mercek altına alıyor.

Instagram hakkında soruşturma mı başlatıldı, neden soruşturma başlatıldı? Instagram kapanacak mı, ne zaman kapanacak?

BAŞKA HANGİ PLATFORMLAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI?

KVKK, TikTok, Facebook, YouTube, X ve Discord platformları hakkında da aynı amaçla resen inceleme başlattı. Tüm bu platformlarda çocuk kullanıcıların verilerinin nasıl işlendiği ve güvenlik önlemlerinin yeterliliği değerlendirilecek.

Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak aşk feci sonla bitti! Kadının kocası aniden eve dönünce...

Yasak aşk feci sonla bitti! Kadının kocası aniden eve dönünce...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz

Soruşturma başlatılan olaya bir tepki de Erdoğan'dan: İzin vermeyiz
Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu baba oluyor

Ünlü çiftten güzel haber: Aile genişliyor
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor

Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı
Yasak aşk feci sonla bitti! Kadının kocası aniden eve dönünce...

Yasak aşk feci sonla bitti! Kadının kocası aniden eve dönünce...
Para var huzur var dedirten görüntü! 44 milyon euroya mal edildi

Para var huzur var dedirten görüntü!
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler