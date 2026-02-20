Instagram hakkında soruşturma mı başlatıldı, neden soruşturma başlatıldı? Instagram kapanacak mı, ne zaman kapanacak?

Instagram cephesinde son günlerde dijital dünyayı heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Platform gerçekten soruşturma altında mı, neden gündeme geldi ve kullanıcıların merak ettiği "Instagram kapanacak mı?" sorusu doğru mu? Tüm bu detaylar ve bilinmeyenler haberin devamında yer alıyor.

İNSTAGRAM HAKKINDA SORUŞTURMA MI BAŞLATILDI?

Evet, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) çocukların kişisel verilerinin korunması amacıyla Instagram hakkında resen inceleme başlattı. İnceleme, platformdaki çocuk kullanıcıların verilerinin nasıl işlendiğini ve uygulanan güvenlik önlemlerini değerlendirmeyi amaçlıyor.

İNSTAGRAM KAPANACAK MI?

Hayır, Instagram'ın kapanacağına dair bir bilgi veya karar bulunmuyor. Soruşturma yalnızca veri işleme süreçleri ve güvenlik tedbirlerinin incelenmesini kapsıyor; platformun faaliyetlerine herhangi bir kısıtlama getirilmiş değil.

İNSTAGRAM HAKKINDA NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI?

Soruşturma, çocukların dijital ortamda karşılaşabileceği potansiyel riskleri önlemek ve kişisel verilerinin korunmasını sağlamak amacıyla başlatıldı. Kurum, çocuk kullanıcıların verilerinin işlenme süreçlerini ve platformun güvenlik tedbirlerini mercek altına alıyor.

BAŞKA HANGİ PLATFORMLAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI?

KVKK, TikTok, Facebook, YouTube, X ve Discord platformları hakkında da aynı amaçla resen inceleme başlattı. Tüm bu platformlarda çocuk kullanıcıların verilerinin nasıl işlendiği ve güvenlik önlemlerinin yeterliliği değerlendirilecek.