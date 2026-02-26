Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 26 Şubat Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

Instagram, dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından aktif olarak kullanılıyor. Fakat zaman zaman uygulamada içeriklerin yüklenmemesi, akışın durması veya platformun açılmaması gibi problemler görülebiliyor. Bu tür durumlar kullanıcılar arasında hem merak hem de araştırma konusu olurken, sorunun kaynağı ve ne kadar süreceği merakla takip ediliyor. Konuyla ilgili ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? (26 ŞUBAT PERŞEMBE)

26 Şubat Perşembe itibarıyla Instagram'da dünya genelinde geniş çaplı bir çökme veya uzun süreli erişim problemi olduğuna dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Kesinti takip platformlarının verileri, ana akış, hikâyeler, Reels ve mesajlaşma gibi temel özelliklerin büyük ölçüde sorunsuz çalıştığını gösteriyor. Ancak bazı kullanıcılar belirli bölgelerde kısa süreli erişim veya performans sorunları yaşayabiliyor.

INSTAGRAM ERİŞİM SORUNLARI NEDEN GÜNDEMDE?

Sosyal medyada paylaşılan şikâyetler arasında gönderilerin geç yüklenmesi, hikâyelerin açılmaması, akışın yenilenmemesi ve DM'lerde gecikmeler öne çıkıyor. Uzmanlar, bu tür aksaklıkların çoğunlukla internet bağlantısı dalgalanmaları, mobil veri yoğunluğu, uygulamanın güncel olmaması, cihaz önbelleği doluluğu veya VPN kullanımından kaynaklanabileceğini belirtiyor.

INSTAGRAM NE ZAMAN NORMALE DÖNER?

Kullanıcı geri bildirimleri, bildirilen sorunların yaygın ve kalıcı bir kesinti niteliği taşımadığını gösteriyor. Çoğu kullanıcı için platform normal şekilde çalışmaya devam ediyor. Resmî bir açıklama yapılmadığı sürece genel bir çökme beklenmiyor. Sorun yaşayan kullanıcıların internet bağlantılarını kontrol etmeleri, uygulamayı güncellemeleri ve varsa VPN kullanımını devre dışı bırakmaları öneriliyor.