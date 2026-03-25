Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 25 Mart Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

25 Mart sabahında Instagram kullanıcıları uygulamada yaşanan aksaklıklarla dikkat çekti. Paylaşımların yüklenmemesi, akışın yenilenmemesi ve girişte yaşanan sorunlar kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar platformda teknik bir problem olup olmadığını merak etmeye başladı. Tüm gelişmeler haberin devamında…

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? (25 MART ÇARŞAMBA)

25 Mart Çarşamba sabahı bazı Instagram kullanıcıları, akışın yenilenmemesi, gönderilerin yüklenmemesi ve uygulamanın yavaş çalışması gibi kısa süreli aksaklıklar yaşadı. Bu durum, kullanıcılar arasında "Instagram çöktü mü?" sorusunu yeniden gündeme getirdi. Ancak platform tarafından dünya genelinde büyük çaplı bir çökme yaşandığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

INSTAGRAM ERİŞİM SORUNLARI NEDEN GÜNDEMDE?

Kullanıcılar özellikle paylaşımların geç açılması, hikâyelerin yüklenmemesi ve mesaj gönderiminde gecikmelerden şikâyetçi oldu. Uzmanlara göre, bu tür aksaklıklar genellikle internet bağlantısı dalgalanmaları, yoğun mobil veri kullanımı, uygulamanın eski sürümü, cihaz önbelleği veya VPN kullanımından kaynaklanabiliyor.

INSTAGRAM NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

Kullanıcı geri bildirimleri, yaşanan problemlerin genel bir çökme olmadığını ve çoğu kullanıcı için Instagram’ın normal şekilde çalışmaya devam ettiğini gösteriyor. Sorun yaşayanlara internet bağlantısını kontrol etmeleri, uygulamayı güncellemeleri ve varsa VPN kullanımını kapatmaları tavsiye ediliyor.