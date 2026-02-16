Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 16 Şubat Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

Dünya çapında geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Instagram, zaman zaman yaşanan teknik aksaklıklarla gündeme gelebiliyor. Kullanıcılar özellikle yoğun saatlerde akışın yenilenmemesi, gönderi ve hikâyelerin açılmaması ya da mesajların geç iletilmesi gibi sorunlardan şikâyet edebiliyor. Uygulamaya girişte yaşanan gecikmeler ve performans düşüşü de dikkat çekerken, sorunun kaynağı ve kaç kişiyi etkilediği ise merak konusu oluyor. Instagram'da yaşanan son durum ve detaylar haberimizin devamında…

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? (16 ŞUBAT PAZARTESİ)

16 Şubat Pazartesi günü itibarıyla Instagram'da küresel çapta doğrulanmış, uzun süreli ve genel bir çökme olduğuna dair resmî bir açıklama bulunmuyor. Kesinti izleme platformlarından paylaşılan veriler; ana akış, hikâyeler, Reels ve mesajlaşma gibi temel özelliklerin büyük ölçüde çalışmaya devam ettiğini gösteriyor. Bununla birlikte bazı kullanıcılar, belirli bölgelerde kısa süreli erişim ve yavaşlama sorunları yaşadıklarını bildiriyor.

INSTAGRAM ERİŞİM SORUNLARI NEDEN GÜNDEMDE?

Sosyal medyada yapılan kullanıcı paylaşımlarında; gönderilerin geç yüklenmesi, hikâyelerin açılmaması, akışın yenilenmemesi ve DM bölümünde gecikmeler yaşanması gibi şikâyetler öne çıkıyor. Uzmanlara göre bu tür problemler çoğunlukla internet bağlantısındaki dalgalanmalar, mobil veri yoğunluğu, uygulamanın güncel olmaması, cihaz önbelleği ya da VPN kullanımı gibi teknik nedenlerden kaynaklanabiliyor.

16 Şubat itibarıyla Instagram tarafından duyurulmuş kapsamlı bir sistem arızası bulunmuyor.

INSTAGRAM NE ZAMAN NORMALE DÖNER?

Mevcut veriler, bildirilen aksaklıkların yaygın ve kalıcı bir kesinti niteliği taşımadığını ortaya koyuyor. Çoğu kullanıcı için platform erişimi normal şekilde sürüyor. Resmî bir açıklama olmadığı sürece genel bir çökme beklentisi bulunmuyor.

Sorun yaşayan kullanıcıların internet bağlantılarını kontrol etmeleri, uygulamayı güncellemeleri ve varsa VPN kullanımını devre dışı bırakmaları öneriliyor.