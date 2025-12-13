Instagram çöktü mü? 13 Aralık Cumartesi Instagram neden açılmıyor?

13 Aralık Cumartesi sabahı Instagram'da kullanıcılar, platformda beklenmedik bir yavaşlama ve erişim sıkıntıları yaşamaya başladı. Gönderilerin yüklenmemesi, hikâyelerin açılmaması ve akışın takılması, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı buldu. Kullanıcılar, sorunun kendi cihazlarından mı yoksa genel bir arızadan mı kaynaklandığını tartışırken, art arda gelen paylaşımlar " Instagram'da problem mi var?" sorusunu öne çıkardı.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

13 Aralık Cumartesi sabahı birçok Instagram kullanıcısı, platforma erişimde sorunlar yaşadığını bildirdi. Gönderilerin yüklenmemesi, akışın yenilenmemesi, hikâyelerin açılmaması ve profillere girişte gecikmeler gibi problemler kısa sürede sosyal medyada yoğun şekilde paylaşıldı. Kullanıcıların art arda şikâyetlerini paylaşması, "Instagram çöktü mü?" sorusunu yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

İlk değerlendirmelere göre yaşanan erişim sıkıntısı, tüm platformu etkileyen bir çökme değil; belirli bölgelerdeki bağlantı yoğunluğundan kaynaklanıyor. Sunucu yanıtlarındaki gecikmeler ve trafik artışı, bazı kullanıcıların uygulamaya sağlıklı şekilde erişmesini engelledi. Instagram teknik ekibi, sorunun kaynağını tespit etmek ve aksaklıkları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

INSTAGRAM SORUNU NE ZAMAN DÜZELİR?

Uzmanlar, Instagram'da görülen bu tarz bölgesel erişim sorunlarının genellikle kısa süre içinde çözüldüğünü belirtiyor. Platform yetkilileri de aksaklığın geçici olduğunu, teknik müdahalelerin devam ettiğini açıkladı. Kullanıcılara, uygulamayı güncellemek, internet bağlantısını kontrol etmek ve cihazı yeniden başlatmak gibi temel önlemleri denemeleri öneriliyor. Teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından Instagram'ın kısa süre içinde normale dönmesi bekleniyor.