Instagram çöktü mü? 11 Aralık Perşembe Instagram neden açılmıyor?

11 Aralık Perşembe sabahı Instagram'da yaşanan olağan dışı yavaşlama ve erişim hataları, kullanıcıların dikkatini kısa sürede platforma çevirdi. Hikâyelerin açılmaması, gönderilerin yüklenmemesi ve akışın sürekli hata vermesi üzerine birçok kişi sorunun kendi cihazından mı yoksa genel bir arızadan mı kaynaklandığını merak etmeye başladı. Sosyal medyada art arda paylaşılan şikâyetler, " Instagram'da yine bir sorun mu var?" sorusunu gündemin ilk sırasına taşıdı. Detaylar haberimizin devamında…

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

11 Aralık Perşembe sabahı birçok Instagram kullanıcısı uygulamaya erişimde ciddi sıkıntılar yaşadığını bildirdi. Gönderilerin yüklenmemesi, akışın yenilenmemesi, hikâyelerin açılmaması ve profillere girişte gecikmeler gibi sorunlar kısa sürede sosyal medya gündemine taşındı. Kullanıcıların art arda paylaştığı şikâyetler, "Instagram çöktü mü?" sorusunu yeniden gündemin ilk sırasına taşıdı.

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

İlk değerlendirmelere göre yaşanan erişim probleminin tüm platformu etkileyen genel bir çökme olmadığı, belirli bölgelerde yoğunlaşan bağlantı kaynaklı sorunlardan kaynaklandığı görülüyor. Sunucu yanıtlarındaki gecikmeler ve trafik yoğunluğu, bazı kullanıcıların uygulamaya sağlıklı şekilde erişmesini engelledi. Instagram teknik ekiplerinin kesintinin kaynağını araştırdığı ve problemleri gidermek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.

INSTAGRAM SORUNU NE ZAMAN DÜZELİR?

Uzmanlara göre Instagram'da yaşanan bu tarz bölgesel erişim problemleri genellikle kısa süre içinde çözüme kavuşuyor. Platform yetkilileri de aksaklığın geçici olduğunu, teknik müdahalelerin devam ettiğini ifade etti. Kullanıcılara uygulamayı güncellemek, internet bağlantısını kontrol etmek ve cihazı yeniden başlatmak gibi temel adımları denemeleri öneriliyor. Teknik çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Instagram'ın kısa süre içinde tamamen normale dönmesi bekleniyor.