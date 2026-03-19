İngiltere menenjit salgını ölümcül mü, İngiltere menenjit salgınından kaç kişi öldü?

Kent, İngiltere'de hızla yayılan menenjit salgını ile sarsıldı. Yetkililer, salgının özellikle üniversite ve okul çevrelerinde yayılmasını önlemek için acil önlemler alırken, halk arasında korku ve paniğin yükseldiğini ifade ediyor. Salgının ciddiyeti, bölgedeki sağlık sistemi ve toplum güvenliği açısından kritik bir uyarı niteliği taşıyor.

İNGİLTERE'DE BENZERSİZ MENENJİT SALGINI PANİĞİ

İngiltere'nin Kent Üniversitesi'nde ortaya çıkan ve 18-21 yaş arasındaki gençleri hedef alan menenjit salgını, ülke genelinde alarma yol açtı. Salgın nedeniyle iki kişi hayatını kaybederken, 15 kişi hastanede tedavi görüyor. Uzmanlar, enfeksiyonun hızla yayılmasının genç nüfus için ciddi risk oluşturduğunu belirtiyor.

ÖĞRENCİLER İÇİN ACİL AŞI VE ANTİBİYOTİK ÇAĞRISI

Kent bölgesinde "benzeri görülmemiş" ve "patlayıcı" olarak tanımlanan salgın, binlerce öğrencinin önleyici tedbir almasını gerektiriyor. Yaklaşık 5 bin üniversite öğrencisine MenB aşısı uygulanacak ve yüzlerce kişi antibiyotik tedavisi için uyarıldı. Yetkililer, 2 ila 14 gün arasında değişen kuluçka süresi nedeniyle vakaların artabileceğini ifade ediyor.

SALGININ MERKEZİ SOSYAL ETKİNLİKLER

Uzmanlar, vakaların büyük kısmının 5-7 Mart tarihlerinde Canterbury'deki Club Chemistry adlı mekânda bulunan kişilerle bağlantılı olduğunu belirtiyor. UKHSA İcra Kurulu Başkanı Susan Hopkins, "Süper yayıcı" etkisi olan bu etkinliğin, özellikle öğrenci yurtlarında salgının hızla yayılmasına neden olduğunu söyledi.

HIZLI YAYILMA VE ULUSAL DÜZEYDE TAKİP

Hopkins, yoğun sosyal etkileşimin salgının hızla yayılmasında önemli rol oynadığını vurguladı. Yetkililer, enfeksiyonun kaynağını henüz net olarak belirleyemediklerini ve vaka artışı nedeniyle başlangıçta bölgesel yönetilen krizin artık ulusal düzeyde takip edildiğini açıkladı. 35 yıllık deneyiminde benzer bir vaka artışıyla karşılaşmadığını belirten Hopkins, bu durumun "eşsiz ve olağanüstü" olduğunu ifade etti.