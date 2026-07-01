Dünya futbolunun güçlü ekiplerinden England national football team için taraftarlar “ İngiltere Dünya Kupası’ndan elendi mi?” sorusuna yanıt arıyor. Turnuvadaki performansı yakından izlenen İngiltere’nin son durumu ve turnuvadaki ilerleyişi futbol gündeminde geniş yer buluyor.

İNGİLTERE ELENDİ Mİ? İNGİLTERE DÜNYA KUPASI’NDAN ELENDİ Mİ?

Futbolseverler, İngiltere elendi mi, İngiltere Dünya Kupası’ndan elendi mi? sorusuna yanıt ararken, İngiltere – Demokratik Kongo karşılaşmasından gelen anlık skor büyük merak uyandırdı. Turnuvanın kritik maçlarından biri olarak gösterilen mücadelede gelişmeler yakından takip ediliyor.

England national football team ile Demokratik Kongo arasında oynanan karşılaşmada Kongo’nun 1-0 üstünlüğü bulunuyor. Maçın bu skorla tamamlanması halinde İngiltere’nin turnuvaya veda etme ihtimali gündeme gelecek.

İNGİLTERE ELENME İHTİMALİ NE?

Karşılaşmanın mevcut skoruyla sona ermesi durumunda İngiltere’nin turnuvadan elenmesi söz konusu olacak. Ancak maçın berabere tamamlanması halinde mücadele uzatmalara gidecek ve iki takım da tur için şansını koruyacak.

MAÇTA SON GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR

Karşılaşmada dakikalar ilerledikçe heyecan artarken, futbolseverler “İngiltere elendi mi?” sorusunun kesin yanıtı için maç sonucunu bekliyor. Turnuvadaki kaderi belirleyecek olan bu mücadelede tüm gözler kalan dakikalara çevrilmiş durumda.

Canlı skor: