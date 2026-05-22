İNGİLTERE DÜNYA KUPASI KADROSU 2026: İngiltere Dünya Kupası kadrosunda kimler var, kimler yok?
2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken turnuvada mücadele edecek ülkeler kadrolarını açıklamaya devam ediyor. Futbol dünyasının en dikkat çeken ekiplerinden biri olan İngiltere Milli Takımı’nın da resmi oyuncu listesi netleşti. Teknik direktör Thomas Tuchel yönetiminde belirlenen 26 kişilik kadro, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Peki, İngiltere Dünya Kupası kadrosunda kimler var, kimler yok? 2026 İngiltere Dünya Kupası kadrosu haberimizde.
Açıklanan listede dikkat çeken en önemli detaylardan biri, yıldız futbolcular Trent Alexander-Arnold, Phil Foden, Cole Palmer ve Harry Maguire’ın kadroda yer almaması oldu.
İngiltere Milli Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası için belirlenen 26 kişilik resmi kadrosu şu şekilde açıklandı:
Kaleciler
Dean Henderson
Jordan Pickford
James Trafford
Defans
Dan Burn
Marc Guehi
Reece James
Ezri Konsa
Tino Livramento
Nico O'Reilly
Jarrell Quansah
Djed Spence
John Stones
Orta Saha
Elliot Anderson
Jude Bellingham
Eberechi Eze
Jordan Henderson
Kobbie Mainoo
Declan Rice
Morgan Rogers
Forvet
Anthony Gordon
Harry Kane
Noni Madueke
Marcus Rashford
Bukayo Saka
Ivan Toney
Ollie Watkins