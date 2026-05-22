İNGİLTERE DÜNYA KUPASI KADROSU 2026: İngiltere Dünya Kupası kadrosunda kimler var, kimler yok?

2026 FIFA Dünya Kupası yaklaşırken turnuvada mücadele edecek milli takımlar kadrolarını açıklamayı sürdürüyor. İngiltere Milli Takımı’nın turnuva için belirlenen resmi oyuncu listesi de netlik kazandı. Teknik Direktör Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere’de 26 kişilik kafile kamuoyuyla paylaşıldı. eki, İngiltere Dünya Kupası kadrosunda kimler var, kimler yok? 2026 İngiltere Dünya Kupası kadrosu...

İNGİLTERE DÜNYA KUPASI KADROSU 2026

Açıklanan listede dikkat çeken en önemli detaylardan biri, yıldız futbolcular Trent Alexander-Arnold, Phil Foden, Cole Palmer ve Harry Maguire’ın kadroda yer almaması oldu.

İngiltere Milli Takım Teknik Direktörü Thomas Tuchel

İngiltere Milli Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası için belirlenen 26 kişilik resmi kadrosu şu şekilde açıklandı:

Kaleciler

Dean Henderson

Jordan Pickford

James Trafford

Defans

Dan Burn

Marc Guehi

Reece James

Ezri Konsa

Tino Livramento

Nico O'Reilly

Jarrell Quansah

Djed Spence

John Stones

Orta Saha

Elliot Anderson

Jude Bellingham

Eberechi Eze

Jordan Henderson

Kobbie Mainoo

Declan Rice

Morgan Rogers

Forvet

Anthony Gordon

Harry Kane

Noni Madueke

Marcus Rashford

Bukayo Saka

Ivan Toney

Ollie Watkins