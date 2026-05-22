Fenerbahçe mi yoksa Galatasaray mı? Vedat Muriqi seçimini yaptı

Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrolarına katmak istediği Vedat Muriqi, geleceğiyle ilgili kararını verdi. Vedat Muriqi, Türkiye'ye dönmesi durumunda önceliğini eski takımı Fenerbahçe'ye vereceği ifade edildi.

Transfer piyasasında hareketli günler yaşanırken, Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray’ın radarına giren Vedat Muriqi’nin kariyer planı netleşti. İspanya'da Mallorca forması giyen deneyimli golcü, geleceğine dair son kararını verdi.

TÜRKİYE'YE DÖNERSE TERCİHİ FENERBAHÇE

Muriqi'nin menajerlik şirketi ve yakın çevresinden sızan bilgilere göre, yıldız oyuncu sezon sonunda Mallorca'ya veda edip Türkiye'ye transfer olma seçeneğine oldukça sıcak bakıyor. Kosovalı oyuncunun Türkiye'ye dönmesi durumunda önceliğini eski takımı Fenerbahçe'ye vereceği ifade edildi.

DEVRE ARASINDA DA İSTENMİŞTİ

Vedat Muriqi, ocak ayı transfer döneminde de Fenerbahçe'nin radarında olmuş ancak İspanyol ekibi Mallorca bu transfere onay vermemişti. 

36 MAÇTA 22 GOLE İMZA ATTI

32 yaşındaki santrfor, bu sezon La Liga'da 36 maçta 22 gol ve 1 asistlik performans sergiledi ve 3 bin 47 dakika sahada kaldı.

Cemre Yıldız
