Hande Çinkitaş cinayetinde adliyeye sevk edilen baba tutuklandı - 2 / Ek bilgiyle
Kadıköy'de 2001 yılında 12 yaşındaki kızı Hande Çinkitaş'ı çekiçle vurarak öldüren baba Nezih Çinkitaş, Yargıtay'ın müebbet hapis cezasını onamasının ardından İstanbul'da gözaltına alınıp tutuklandı.
KADIKÖY'de 2001 yılında Hande Çinkitaş'ın (12) başına çekiçle vurularak öldürülmesine ilişkin 20 yıl sonra açıLan davada Yargıtay'ın müebbet hapis cezasını onadığı baba Nezih Çinkitaş için tutuklama kararı çıkarıldı. Çinkitaş Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından İstanbul'da gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Çinkitaş adliyeyeye sevk edildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Nezih Çinkitaş tutuklanarak cezaevine gönderildi.
