İngiltere Çekya maçı hangi kanalda, İngiltere Çekya nereden CANLI izlenir?

Avrupa futbolunun güçlü ekiplerinden İngiltere ile Çekya, UEFA Uluslar Ligi'nde kritik bir randevuda karşı karşıya geliyor. Akşamın en çok takip edilecek maçları arasında gösterilen karşılaşma öncesinde "İngiltere-Çekya maçı şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak, internetten canlı izlenebilir mi?" soruları arama motorlarında zirveye yerleşti. Karşılaşmanın yayın kanalı, maç saati ve canlı izleme seçeneklerine dair ayrıntılar haberimizde.

İNGİLTERE-ÇEKYA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi'nde bu akşam İngiltere ile Çekya karşı karşıya geliyor. Günün en dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan karşılaşma, Türkiye'de A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, mücadeleyi televizyonun yanı sıra A Spor'un resmi internet sitesi üzerinden de ücretsiz olarak takip edebilecek.

A SPOR KAÇINCI KANALDA?

İngiltere-Çekya maçını dijital platformlar üzerinden izleyecek futbolseverler, A Spor'u şu kanal numaralarında bulabilecek:

Digiturk: 88. kanal

D Smart: 80. kanal

Kablo TV: 142. kanal

Tivibu: 381. kanal

Turkcell TV+: 72. kanal

Platformlardaki kanal numaraları zaman içinde değişebileceği için izleyicilerin maç öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

İNGİLTERE-ÇEKYA MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Televizyona erişimi olmayan futbolseverler, karşılaşmayı A Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümünden izleyebilecek. Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlar üzerinden erişilebilen canlı yayında, yoğun ilgi nedeniyle zaman zaman kesinti ya da gecikme yaşanabileceği unutulmamalı. Sosyal medyada paylaşılan yasa dışı yayın bağlantıları ise hem yayın haklarını ihlal ediyor hem de kişisel veriler açısından risk taşıyor.

İNGİLTERE-ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak İngiltere-Çekya karşılaşması bugün, 6 Ekim 2026 Salı günü gerçekleşecek. Mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te, İngiltere yerel saatiyle ise 19.45'te başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi makamlarca değişiklik yapılabileceği ihtimaline karşı son duyuruların takip edilmesinde fayda var.

İNGİLTERE-ÇEKYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki ekibin mücadelesi, futbol tarihinin en ünlü arenalarından biri olan Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak. İngiltere milli takımının evi olarak bilinen dev stadyumda ev sahibi ekip, on binlerce taraftarının desteğini arkasına alarak galibiyet hedefliyor. Çekya ise zorlu deplasmanda sürpriz bir sonuca imza atmanın peşinde olacak.

WEMBLEY'DE ZORLU SINAV

Yıldızlarla dolu kadrosuyla İngiltere, bu akşamki mücadelenin favorisi olarak gösteriliyor. Ancak disiplinli oyun anlayışıyla bilinen Çekya, geçmişte güçlü rakiplerine karşı etkili sonuçlar almasıyla dikkat çekiyor. Grubundaki konumunu güçlendirmek isteyen iki takımın mücadelesinin, futbolseverlere çekişmeli bir karşılaşma vaat ettiği değerlendiriliyor.

MAÇ BİLGİLERİ

Karşılaşma: İngiltere - Çekya

Organizasyon: UEFA Uluslar Ligi

Tarih: 6 Ekim 2026 Salı

Saat: 21.45

Stadyum: Wembley Stadyumu, Londra

Yayın: A Spor (canlı ve şifresiz)