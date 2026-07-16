İngiltere Arjantin maç özeti ve golleri! (ÖZET) İngiltere Arjantin kaç kaç bitti, golleri kim attı?

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İNGİLTERE ARJANTİN MAÇ ÖZETİ

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İNGİLTERE ARJANTİN ÖZET

İngiltere Arjantin maç özetini maçın ardından TRT Spor resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

İNGİLTERE ARJANTİN MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İngiltere Arjantin maçı 2-1'lik Arjantin üstünlüğüyle sona erdi.

İNGİLTERE ARJANTİN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

İngiltere Arjantin maçı canlı olarak TRT Spor'da yayınlandı.