İnek Şaban filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? İnek Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan İnek Şaban filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İnek Şaban filmini izleyecek olanların merak ettiği İnek Şaban konusu nedir, İnek Şaban oyuncuları kimler ve İnek Şaban özeti gibi konuları inceliyoruz.

İNEK ŞABAN FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

İnek Şaban filmi 1978 yılında çekildi ve 1 Şubat 1979 tarihinde sinemalarda gösterime girdi. Yönetmen koltuğunda Osman Fahir Seden'in oturduğu yapım, yıllar geçmesine rağmen Yeşilçam'ın en sevilen komedi filmleri arasında yer almaya devam ediyor.

İNEK ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştirildi. Yapımda Levent, Sultanahmet, Topkapı Sarayı çevresi, Harem ve Beyoğlu çevresindeki farklı noktalar kullanıldı. Ayrıca filmde dönemin futbol atmosferini yansıtmak amacıyla gerçek derbi görüntülerine de yer verildi.

İNEK ŞABAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, manavda çalışan saf ve iyi niyetli Şaban'ın sevdiği kızla evlenebilmek için para kazanma mücadelesini konu alıyor. Almanya'ya gitmeye hazırlanan Şaban, ünlü kaleci Bülent'e olan benzerliği nedeniyle yanlışlıkla kaçırılır. Takımın yıldız kalecisinin yerine sahaya çıkmak zorunda kalan Şaban, futbol bilgisi olmamasına rağmen kendine has yöntemleriyle büyük başarı yakalar. Yanlış anlaşılmalar ve komik olaylar ise filmin eğlenceli hikâyesini oluşturur.

İNEK ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI

• Kemal Sunal – İnek Şaban / Kaleci Bülent

• Defne Yalnız – Zeliha

• Dinçer Çekmez – Kara Mithat

• Yavuz Karakaş – Arap Nuri

• Saadet Gürses – Ayşe

• Ali Şen – Bekir Efendi

• Osman Fahir Seden – Kulüp Başkanı

• Macit Flordun – Antrenör

• Süheyl Eğriboz – Jilet Rıza

• Baykal Kent – Manda

• Nermin Özses

• Zeki Sezer

• Abdi Algül

• Kudret Karadağ

• Mehmet Uğur

İNEK ŞABAN NEDEN HÂLÂ İLGİ GÖRÜYOR?

Kemal Sunal'ın doğal oyunculuğu, güçlü mizah anlayışı ve futbol temasını eğlenceli bir hikâyeyle birleştiren senaryosu sayesinde İnek Şaban, yıllar geçmesine rağmen televizyon ekranlarının vazgeçilmez Yeşilçam filmleri arasında yer almayı sürdürüyor. Unutulmaz karakterleri ve sıcak anlatımıyla film, her yaştan izleyicinin ilgisini çekmeye devam ediyor.