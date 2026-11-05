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Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Massimo Dutti ve Stradivarius gibi markalarda indirimli alışveriş yapmak isteyenler, 2026 yılının kasım ve kış kampanyalarını araştırmaya başladı. Black Friday döneminin yaklaşmasıyla birlikte Inditex indirimlerinin hangi tarihte başlayacağı, online alışveriş ve mağaza kampanyaları arasında gün farkı olup olmayacağı merak ediliyor. 2026 Black Friday tarihi 27 Kasım olarak belirlenirken, markaların kampanya başlangıç saatlerine ilişkin resmî duyuru henüz yapılmadı. Peki, Inditex indirimi ne zaman 2026? Bu yıl Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Massimo Dutti, Stradivarius indirimleri ne zaman başlayacak? Detaylar...

INDITEX İNDİRİMİ NE ZAMAN 2026?

2026 yılında Black Friday, 27 Kasım Cuma gününe denk geliyor. Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Massimo Dutti ve Stradivarius gibi Inditex bünyesindeki markaların da bu dönemde kampanya düzenlemesi bekleniyor.

Geçmiş yıllardaki uygulamalarda online indirimler, fiziksel mağazalardaki kampanyalardan önce başlayabiliyor. Bu nedenle 2026 yılında da online indirimlerin 26 Kasım Perşembe akşamı, mağaza indirimlerinin ise 27 Kasım Cuma günü başlaması ihtimaller arasında bulunuyor. Ancak markalar tarafından kesin tarih ve saat açıklanmadığı için bu takvim henüz doğrulanmış değil.

ZARA İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Zara'nın 2026 Black Friday kampanyasının 27 Kasım döneminde başlaması bekleniyor. Geçmiş kampanya dönemlerinde online mağaza ve mobil uygulama üzerinden sunulan indirimler, fiziksel mağazalardan önce erişime açılabiliyor.

Zara'nın 2026 yılına ilişkin kesin kampanya tarihi, başlangıç saati ve indirim oranları henüz açıklanmadı. Güncel duyuruların markanın internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden takip edilmesi gerekiyor.

BERSHKA İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Bershka'nın kasım ayı indirimlerinin de Black Friday dönemiyle birlikte başlaması bekleniyor. 27 Kasım 2026 Cuma günü Black Friday kapsamında öne çıkarken, online kampanyaların bir gün önce başlaması ihtimal dahilinde bulunuyor. Ancak Bershka tarafından kesin bir başlangıç takvimi paylaşılmış değil.

PULL&BEAR İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Pull&Bear indirimleri için de gözler kasım ayının son haftasına çevrildi. Black Friday kapsamında düzenlenmesi beklenen kampanyalarda ürün ve stok durumuna göre farklı indirimler uygulanabilir. Markanın 2026 yılına ait kesin indirim tarihi ve oranları ise henüz duyurulmadı.

OYSHO İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Oysho'nun 2026 Black Friday indirimleri için de 27 Kasım tarihi öne çıkıyor. Online alışveriş kanallarındaki kampanyaların mağazalardan önce başlaması ihtimali bulunsa da markanın resmî açıklaması olmadan kesin bir tarih veya saat vermek mümkün değil.

MASSIMO DUTTI İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Massimo Dutti indirimlerinin de kasım ayının son haftasında düzenlenecek Black Friday kampanyaları kapsamında başlaması bekleniyor. 27 Kasım 2026 Cuma günü indirim döneminin ana tarihi olarak öne çıkarken, online ve fiziksel mağaza kampanyalarının başlangıç saatleri henüz açıklanmadı.

STRADIVARIUS İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Stradivarius indirimleri de 2026 Black Friday dönemi öncesinde araştırılan kampanyalar arasında yer alıyor. Markanın kasım ayı indirimlerinin 27 Kasım Cuma günü çevresinde başlaması bekleniyor. Ancak online alışveriş ve mağazalar için kesin başlangıç tarihi henüz paylaşılmadı.

INDITEX KIŞ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Inditex markaları, yıl içinde yaz ve kış sezonlarında dönemsel indirim kampanyaları düzenliyor. Kış sezonu indirimleri için geçmiş yıllarda ocak ayının ilk haftası öne çıkarken, 2027 yılına ait kesin kampanya takvimi henüz açıklanmadı.

Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Massimo Dutti ve Stradivarius'un kış indirimlerinde başlangıç tarihleri, indirim oranları ve kampanyaya dahil edilen ürünler markaların duyurularına göre netleşecek.