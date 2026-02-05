İnci Taneleri dizisinde tansiyon her geçen bölüm artarken, izleyicilerin gözü kulağı 47. bölüm fragmanına çevrildi. "İnci Taneleri 47. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusu sosyal medyada ve arama motorlarında en çok merak edilen konular arasına girdi.

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan İnci Taneleri, Azem Yücedağ'ın altüst olan hayatı üzerinden derin bir dram hikâyesi sunuyor. Öğretmenlik yapan Azem, eşinin ölümüyle sarsılırken kendisini cinayet suçlamasının tam ortasında buluyor. Bir zamanlar mutlu bir ailesi olan Azem için bu olay, sadece bir kayıp değil; aynı zamanda geçmişiyle, vicdanıyla ve adaletle yüzleştiği uzun bir yolculuğun başlangıcı oluyor. Dizi, kaybedilen değerleri geri kazanma mücadelesini çarpıcı bir anlatımla ekrana taşıyor.

İNCİ TANELERİ OYUNCU KADROSU

Güçlü hikâyesini deneyimli ve sevilen oyuncularla destekleyen dizinin kadrosunda dikkat çeken isimler yer alıyor:

• Azem Yücedağ – Yılmaz Erdoğan

• Dilber – Hazar Ergüçlü

• Piraye – Selma Ergeç

• Cihan – Kubilay Aka

• Kasım – Güven Kıraç

• Nergis – Yasemin Baştan

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azem, Reyyaz'ın doğrulttuğu silahın hedefindedir ve ölüm artık kaçınılmaz bir son gibidir. Dilber başta olmak üzere herkes Azem'den ümidi keser.

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azem'in mutlu bir aile yemeği öncesi ortadan kaybolması herkesi şok ediyor. Dilber, Cihan, Kasım ve Nergis dört bir koldan, panik ve korku içinde ondan bir iz bulmaya çalışırken, Ferda için zaman hızla daralıyor. Hayatta kalabilmesi için bir an evvel ameliyata girmesi gereken Ferda, Cihan'la tanışır. Ancak Cihan, yalnızca babasını bulmanın peşindedir. Nehir hastanede tedavi altında, Dilber endişeli bir haldeyken Nergis ve Kasım, Cihan'a Azem'in oğlu olduğunu hatırlatır.

Cihan, önünde açılacak yeni bir dönemin farkında olmadan, belki de babasının son dileğini yerine getirmek için Ferda'yı kurtarmayı kabul eder. Ferda, kardeşinden alınacak ilikle hayata tutunmaya çalışırken, Azem ise herkesi şaşırtacak bir planın hazırlığındadır.