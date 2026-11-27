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Halit Ergenç ve Meryem Uzerli'yi yıllar sonra yeniden aynı projede buluşturan İmroz’da Bahar filmi, sinemaseverlerin gündemine geldi. Yönetmenliğini Özcan Alper'in üstlendiği yapımın yayın tarihi ve hangi platformda izleyiciyle buluşacağı merak konusu oldu. Peki, İmroz’da Bahar filmi ne zaman çıkacak? İmroz’da Bahar hangi platformda yayınlanacak? Detaylar haberimizde.

İMROZ’DA BAHAR FİLMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İmroz’da Bahar filminin Türkiye'deki yayın tarihi Ocak 2027 olarak açıklandı. Prime Video tarafından duyurulan yeni yerli yapımlar arasında bulunan film, Ocak ayında platform abonelerinin izleyebileceği yapımlar arasında yer alacak.

Ancak filmin hangi gün yayınlanacağına ilişkin henüz kesin bir tarih paylaşılmadı. Yayın gününe ilişkin yeni bir açıklama yapılmasıyla birlikte izleyicilerin beklediği takvim de netleşecek.

İMROZ’DA BAHAR HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Halit Ergenç ve Meryem Uzerli'nin başrollerini paylaştığı İmroz’da Bahar, Prime Video platformunda yayınlanacak. Platform, 22 Ekim 2026 tarihinde düzenlediği tanıtım etkinliğinde filmin Ocak 2027'de izleyiciyle buluşacağını duyurdu.

Böylece filmin Türkiye'deki yayın adresi de belli oldu. İmroz’da Bahar, Prime Video üzerinden izlenebilecek.

İMROZ’DA BAHAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Özcan Alper'in yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği İmroz’da Bahar, Gökçeada'da yolları kesişen iki insanın hikâyesini konu alıyor.

Filmin merkezinde, uzun süredir yazı yazamayan yazar Arif bulunuyor. Editörünün önerisiyle bir aylığına Gökçeada'ya giden Arif'in yolu, üç yıl önce eşini ve oğlunu kaybeden Sonya ile kesişiyor. Geçmişlerinde yaşadıkları kayıplarla yüzleşen iki karakter arasında zamanla yakınlaşma başlıyor.

Yapım, geçmişin izlerini taşıyan iki insanın yeniden sevmeyi ve hayata tutunmayı deneyişini anlatıyor.

İMROZ’DA BAHAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

İmroz’da Bahar filminin başrollerinde Halit Ergenç ve Meryem Uzerli yer alıyor. İki oyuncu, uzun yıllar önce birlikte rol aldıkları Muhteşem Yüzyıl dizisinin ardından bu kez aynı sinema projesinde buluşuyor.

Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Özcan Alper üstleniyor.