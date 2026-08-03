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İlker Ayrık'a ne oldu? İlker Ayrık kaza mı geçirdi, sağlık durumu nasıl?

İlker Ayrık'a ne oldu? İlker Ayrık kaza mı geçirdi, sağlık durumu nasıl?
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İlker Ayrık'tan hayranlarını üzen haber geldi. Geçirdiği ev kazasında kaburgaları zarar gören ünlü oyuncu ve sunucu, iyileşme sürecinde bir de zatürreye yakalandığını açıkladı. Sağlık sorunları nedeniyle ağustos ayındaki gösterilerini erteleyen Ayrık'ın son durumu merak konusu oldu. Peki, İlker Ayrık'a ne oldu? İlker Ayrık kaza mı geçirdi, sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizde.

Ünlü oyuncu ve sunucu İlker Ayrık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Talihsiz bir ev kazası geçirdiğini duyüren Ayrık, düşme sonucu üç kaburgasının zarar gördüğünü, iyileşme sürecinde ise zatürreye yakalandığını açıkladı. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ağustos ayında planlanan sahne gösterilerini ertelemek zorunda kalan ünlü isim, takipçilerinden anlayış istedi.

İLKER AYRIK'A NE OLDU, KAZA MI GEÇİRDİ?

Oyuncu ve sunucu İlker Ayrık, 3 Temmuz akşamı evinde yaşadığı talihsiz bir kazanın ardından sağlık sorunları yaşadığını duyurdu. Ayrık, yaptığı açıklamada ıslak ayakla cilalı parkeye bastığını, dengesini kaybederek düştüğünü belirtti.

Yaşadığı kazanın ardından hastanede yapılan kontrollerde üç kaburgasının zarar gördüğü tespit edildi. Ünlü isim, sağlık durumuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"23 Temmuz akşamı ıslak ayakla cilalı parkeye bastım, kaydım, düştüm. Evet, yaptım bunu... Üç kaburgamdan ikisi çatlamış, biri de kırılmış. 'Kendimi toparlar, gösterilere yetişirim' diye düşünürken üstüne bir de zatürre oldum. Meğer kaburga da öyle kolay toparlanmıyormuş. Kendi kendime havaya girmişim. Neyse..."

İlker Ayrık'ın açıklaması sonrası hayranları sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajları paylaştı.

İLKER AYRIK SAĞLIK DURUMU NASIL?

İlker Ayrık, sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada hem kaburga yaralanmaları hem de zatürre nedeniyle bir süre dinlenmek zorunda kaldığını belirtti.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ağustos ayında planlanan gösterilerini erteleme kararı alan Ayrık, takipçilerinden anlayış istedi.

Açıklamaya göre ertelenen gösteriler şunlar oldu:

8 Ağustos Bodrum

12 Ağustos İstanbul

13 Ağustos Antalya

Ünlü oyuncu paylaşımını, "Sizlerden biraz müsaade istiyorum. Anlayışınız ve güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim." sözleriyle tamamladı.

İlker Ayrık'ın sağlık durumuna ilişkin kamuoyuyla paylaşılan son resmi bilgi, kendi sosyal medya hesabından yaptığı bu açıklamayla sınırlı bulunuyor. Açıklamada tedavi sürecinin devam ettiği ve bu nedenle sahne programlarının ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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